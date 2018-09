LIVE Volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: risultati 13 settembre, gli aggiornamenti di tutte le partite. Big match Francia-Brasile, torna l’Italia

CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (giovedì 13 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire.

Si incomincia alle ore 16.00 con la Polonia Campionessa del Mondo che sfida il modesto Porto Rico, alle ore 17.00 invece gli USA se la dovranno vedere contro l’Australia. Imperdibile il big match tra Francia e Brasile alle ore 19.30, uno scontro diretto imperdibile che definirà il primo posto nella Pool B. La Bulgaria affronta l’Iran in uno scontro tra outsider. In serata la passeggiata della Serbia sul Camerun e poi alle 21.15 il ritorno in campo dell’Italia che affronterà il Belgio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (giovedì 13 settembre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e momenti clou. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

16.05: Al primo timeout tecnico Canada-Egitto 8-4

16.03: Canada subito avanti 6-2 sull’Egitto. Polonia sul 6-2 contro il Portorico

16.00: Sono cominciate le due sfide. Polonia-Portorico e Canada-Egitto

15.53: In serata ci sarà poi il ritorno in campo dell’Italia. Gli azzurri sfidano il Belgio di Andrea Anastasi in una sfida importantissima nel gruppo A

15.48: Nel pomeriggio toccherà poi agli Stati Uniti contro l’Australia, mentre alle 19.30 c’è il big match Brasile-Francia, che con ogni probabilità varrà anche il primato nel gruppo B

15.44: Il Canada, invece, ha demolito per 3-0 l’Olanda, mentre l’Egitto è stato battuto per 3-0 dal Brasile.

15.41: La Polonia ha vinto all’esordio contro Cuba per 3-1, anche se non ha brillato nella prestazione. Portorico, invece, è stato nettamente sconfitto per 3-0 dall’Iran.

15.35: Subito grande attenzione per i campioni in carica della Polonia, che sfidano il Portorico. Sempre alle 16.00 c’è anche Egitto-Canada

15.30: Cominciamo la nostra diretta

