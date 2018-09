Volley, Mondiali 2018: Italia-Belgio, sfida infuocata coi Red Dragons! Azzurri a tutto braccio contro Anastasi

E rivenne il giorno dell’Italia. Abbiamo dovuto aspettare un tempo infinito dopo la bella vittoria ottenuta domenica contro il Giappone nella bolgia del Foro Italico di Roma, questo giovedì sembrava non arrivare mai ma finalmente il conto alla rovescia sta per finire: questa sera (ore 21.15) gli azzurri torneranno nuovamente in campo al Mandela Forum di Firenze per affrontare il Belgio in una partita già di cruciale importanza ai Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale si è riposata e allo stesso tempo si è allenata in questa infinite 96 ore di attesa, il nostro sestetto ha sicuramente avuto il modo di immagazzinare la gioia per il trionfo contro i Samurai e di concentrarsi sull’incontro contro i Red Dragons che ieri sera hanno surclassato l’Argentina di Julio Velasco.

Si preannuncia una sfida davvero molto dura e complicata, i ragazzi del CT Chicco Blengini partono sicuramente favoriti ma di fronte si troveranno una formazione solida, arcigna, molto unita e compatta che gioca una pallavolo estremamente concreta, fatta di grandi muri e di attacchi a tutto braccio garantiti da una difesa poco appariscente ma estremamente efficace. Questa è la squadra di Andrea Anastasi, il Nano con un glorioso passato sulla nostra panchina e che è alla prima stagione alla guida del Belgio che lo scorso anno ci eliminò ai quarti di finale degli Europei: uno smacco incredibile, l’Italia non ha dimenticato quella batosta e di fronte ai 7500 spettatori che gremiranno gli spalti dell’impianto toscano va a caccia di un pronto riscatto.

Non è una partita fine a se stessa, ha un peso specifico decisamente elevato per l’intera rassegna iridata: tutti i risultati ottenuti in questo turno si porteranno dietro nella seconda fase e dunque saranno fondamentali i successi se si vogliono nutrire delle serie ambizioni poi di puntare alla Final Six di Torino. Vincere questa sera potrebbe poi risultare determinante, la nostra Nazionale ne è consapevole e naturalmente punterà al successo per dare un ulteriore segnale alle proprie avversarie nella corsa verso il titolo. L’Italia è naturalmente chiamata a compiere un salto di qualità importante rispetto a quanto visto nella capitale, servirà sbagliare meno al servizio e aggredire in attacco per mettere sotto torchio i loro schemi.

Puntiamo tutto sulle bordate di Ivan Zaytsev, sulla classe di Osmany Juantorena e sulla regia di Simone Giannelli che dovrà variare molto. Il compito del nostro palleggiatore non sarà semplice: dovrà essere poco prevedibile e fornire palloni molto accattivanti allo Zar e alla Pantera se vorranno cercare di aggirare i muri di Simon Van De Voorde (due stagioni a Trento dal 2015 al 2017, ora gioca a Stettino) e Pieter Verhees (Monza e Vibo Valentia in passato, da ottobre giocherà a Ravenna) che ieri si sono scatenati contro l’Albiceleste. L’obiettivo è quello di limitarli sottorete e poi bisognerà contenere gli attacchi dell’opposto Bram Van De Dries (ora a Tolosa, un passato a Latina) e dello schiacciatore Sam Deroo (due scudetti in Polonia con lo ZAKSA dopo aver militato a Modena e Verona), per questo sarà chiamato agli straordinari il libero Massimo Colaci ma dovrà dare anche il suo apporto il martello Filippo Lanza, sperando che i centrali Simone Anzani e Daniele Mazzone si facciano sentire a muro.













Foto: FIVB