Volley, Mondiali 2018: Italia-Belgio, il sestetto titolare degli azzurri. Le probabili formazioni

Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà il Belgio nella seconda partita dei Mondiali 2018 di volley maschile: tutto pronto al Mandela Forum di Firenze dove 7500 spettatori cercheranno di trascinare la nostra Nazionale verso il successo, fondamentale per alimentare ulteriormente le nostre speranze di accedere alla terza fase della competizione visto che al prossimo turno si porteranno dietro tutti i risultati ottenuti in questa prima fase della competizione. Si preannuncia una vera e propria battaglia contro i Red Dragons allenati da Andrea Anastasi, nostro ex CT alla sua prima stagione sulla panchina della squadra che lo scorso anno ci eliminò ai quarti di finale degli Europei.

I ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno comunque favoriti nel pronostico ma non devono sottovalutare una formazione arcigna e solida che ha tutte le carte in regola per impensierirci, tra cui individualità interessanti come Deroo, Van Den Dries, Verhees. L’Italia scenderà in campo con il sestetto tipo, quello che abbiamo visto domenica sera al Foro Italico contro il Giappone, lo schema che offre il maggior numero di garanzie e che sembra decisamente il più performante con la speranze di avere la meglio sull’ambizioso Belgio che ieri ha affrontato l’Argentina di Julio Velasco (nostra prossima avversaria).

Ivan Zaytsev sarà chiamato ancora a svolgere un ruolo di trascinatore, il nostro opposto dovrà scatenarsi con le sue bordate e il suo servizio per scardinare la difesa avversaria. Lo Zar sarà in diagonale con Simone Giannelli, mani fatate in cabina di regia che dovranno insistere anche su Osmany Juantorena (Panterona insaziabile in attacco) e su Filippo Lanza (speriamo di averlo ancora su ottime percentuali come quattro giorni) fa. Si auspica ancora in una buona serata dei centrali, sia con i primi tempi che soprattutto a muro: Simone Anzani e Daniele Mazzone dovranno essere granitici. Massimo Colaci ovviamente il libero, questa sera sarà chiamato agli straordinari. Di seguito il sestetto titolare dell’Italia e le probabili formazioni per Italia-Belgio, mach valido per i Mondiali 2018 di volley maschile:

ITALIA: Giannelli – Zaytsev; Juantorena – Lanza; Anzani – Mazzone; Colaci

BELGIO: D’hulst – Van Den Dries; Deroo – Rousseaux; Van De Voorde – Verhees; Stuer













Foto: Luigi Mariani LivePhotoSport