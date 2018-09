Volley, Mondiali 2018: Italia-Belgio, sfida cruciale col mirino sulla terza fase! Vincere è fondamentale, contano tutti i risultati

Uno snodo cruciale, un passaggio fondamentale e assolutamente da non fallire per una squadra che vuole puntare in alto ai Mondiali 2018 di volley maschile. Italia-Belgio è un incontro che può segnare le sorti dell’intera rassegna iridata, una vittoria potrebbe davvero valere un piccolo pezzetto di qualificazione alla Final Six di Torino, quella che tra due settimane spalancherà le porte delle semifinali della competizione. Tutti i risultati ottenuti infatti al Mandela Forum di Firenze verranno portati dietro nella seconda fase, quella che prevede quattro gironi da quattro squadre di cui solo le prime avranno la certezza di proseguire la propria avventura ai Mondiali (gli altri due posti saranno per le due migliori seconde).

Dunque l’Italia si gioca moltissimo già questa sera: battere il Belgio, cioè uno degli avversari più insidiosi della Pool A, ci permetterebbe di andare alla seconda fase con una vittoria pesantissima in più che si aggiungerà a quella già strappata contro il Giappone e che speriamo abbia la compagnia in futuro di quelle maturate contro Argentina, Repubblica Dominicana e Slovenia. L’obiettivo di Ivan Zaytsev e compagni è quello di approdare a Milano con cinque successi, un en-plein che ci permetterebbe davvero di avvicinarci tantissimo alla terza fase, un bottino pieno cruciale soprattutto per come potrebbe essere composto il nostro girone di seconda fase (se dovessimo vincere la Pool A incontreremmo una tra Brasile e Francia; una tra Russia, USA, Serbia; probabilmente una tra Finlandia, Cuba e Porto Rico).

Bisogna vincere a tutti i costi se si vuole inseguire con maggiore convinzione un piazzamento tra le sei grandi, fondamentale il successo e possibilmente anche da tre punti per mettere in chiaro le cose all’interno della Pool A e lanciarci poi verso le sfide contro Slovenia, Argentina e Repubblica Dominicana. Serve poi la vittoria per dare un segnale concreto a tutti gli appassionati e per fare capire che questa Italia può davvero lontano.













Foto: Valerio Origo