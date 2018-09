LIVE F1, GP Italia Monza 2018 in DIRETTA: gara. Sfida campale tra Raikkonen, Vettel e Hamilton!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Monza andrà in scena una gara fondamentale per l’esito del campionato. In passato, nel “Tempio della velocità” i campionati si sono decisi e anche in questo caso la posta in palio è molto alta. Sarà una sfida campale tra Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

Il finlandese, a sorpresa, ha conquistato la pole davanti al suo compagno di squadra in Ferrari. Un ultimo giro da paura quello a cui abbiamo assistito nel time-attack in cui, in rapida successione, il nome dell’autore del primato è mutato in un battito di ciglia. Un confronto all’ultima curva, che ha sorriso a Kimi. Una prima fila tutta “Rossa” che mancava da 18 anni sul tracciato brianzolo ma oggi conta fare i punti e per entrambi gli alfieri di Maranello sarà decisivo partir bene.

Seb, un po’ deluso ieri dal suo ultimo giro, dovrà guardarsi da Hamilton (terzo), pronto a sfruttare ogni sua incertezza. Il leader del campionato su una macchina meno prestazionale avrà come massimo obiettivo cercare di mettere pressione al ferrarista, costretto ad inseguire nella lotta iridata: sono 17 le lunghezze che separano il tedesco dal britannico. Si preannuncia dunque una corsa molto tesa fin dal via e dove anche la gestione delle gomme sarà determinante.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 15.10. Buon divertimento!

LA GRIGLIA DI PARTENZA – LA CRONACA DELLE QUALIFICHE – IL METEO













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

14.47 Qualche scatto della driver’s parade.

14.45 Aggiornamento meteo: cielo sempre nuvoloso, filtra qualche raggio di sole ma il rischio pioggia è comunque concreto.

14.44 Sebastian Vettel si presenta a Monza dopo aver vinto a Spa settimana scorsa ed è attardato di 17 punti da Hamilton in classifica generale: oggi bisognerà recuperare ancora terreno, serve una prestazione da urlo.

14.42 Kimi Raikkonen non ha ancora ricevuto la riconferma in Ferrari (e anzi sembra che si vada verso la scelta di Leclerc). Il finlandese scatterà dalla pole position, oggi aiuterà Sebastian Vettel nella corsa verso il titolo iridato?

14.41 Le vetture sono sulla griglia di partenza quando mancano trenta minuti al via del GP d’Italia!

14.40 Lewis Hamilton scatterà invece dalla terza piazzola alle spalle della Ferrari. Il britannico sogna il colpaccio alle spalle delle Rosse, il leader del Mondiale vuole fare scacco matto e fare uno sgambetto alle vetture di Maranello.

14.39 Sebastian Vettel si è così dovuto accontentare della seconda posizione palesando una certa amarezza ma oggi il tedesco partirà per inseguire il successo, fondamentale in ottica Mondiale dopo quello ottenuto a Spa.

14.38 Kimi Raikkonen ieri ha conquistato la pole position con un giro fenomenale, il più veloce della storia. Il pilota della Ferrari scatterà al palo dopo 15 mesi di digiuno e cerca un successo che manca da addirittura 5 anni.

14.36 Le temperature sono relativamente basse, i 28 °C circa dell’asfalto permetteranno di conservare gli pneumatici più a lungo e questo potrebbe avvantaggiare leggermente la Mercedes.

14.34 Charles Leclerc è stato avvicinato alla Ferrari e potrebbe essere in rosso nella prossima stagione ma staremo a vedere. Oggi Kimi Raikkonen si gioca la riconferma.

14.33 I piloti stanno uscendo dai box! Tutti pronti per schierarsi sulla griglia.

14.32 A livello strategico c’è poco da segnalare a Monza come spesso accade: tutto si baserà su una sola sosta, decisivi eventuali undercut.

14.30 Quaranta minuti all’inizio della gara, sale la febbre a Monza per una delle gare più attese dell’anno.

14.29 Aggiornamento meteo: per il momento non piove, le condizioni sembrano tenere ma si vive in grande apprensione.

14.27 Intanto una nota di colore. A cantare l’Inno di Mameli sarà il mitico Al Bano.

14.25 Uno scorcio del pubblico, il popolo rosso ha risposto presente: dopo una prevendita molto difficile, la vittoria di Vettel a Spa e la prima fila tutta rossa sembrano avere riacceso l’interesse del pubblico.

14.23 Il giro d’onore di Kimi Raikkonen su una vettura d’epoca. Il pubblico lo acclama, il finlandese della Ferrari ha conquistato la pole position e oggi sogna una gara da assoluto protagonista.

14.21 Ricordiamo la griglia di partenza per il GP d’Italia a Monza. Queste le prime dieci posizioni.

14.19 Temperature non elevate, soffia però un discreto vento che potrebbe indirizzare i nuvoloni. Staremo a vedere quello che ci regalerà il meteo.

LIGHTS OUT IN ONE HOUR! ⏰ Race day weather ⬇️ #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/D71sKtmBfD — Formula 1 (@F1) September 2, 2018

14.18 Previsioni meteo incertissime. Il cielo è nuvoloso, al momento non piove ma potrebbe scendere acqua da un momento all’altro: regna l’incertezza. La Ferrari spera ovviamente nella gara asciutta, Hamilton invece vorrebbe il bagnato per sfruttare tutte le sue doti.

14.17 Si gareggia all’Autodromo di Monza per una grande classica del calendario. Il via è previsto alle ore 15.10, c’è il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del circuito brianzolo.

14.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1.

FOTOCATTAGNI