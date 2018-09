VIDEO Lewis Hamilton tampona Sebastian Vettel! Che incidente al via del GP Italia Monza, il ferrarista riparte dal fondo

Lewis Hamilton è andato oltre i limiti nel primo giro del GP d’Italia 2018 che si sta disputando a Monza. Il britannico scattava in terza posizione alle spalle delle due Ferrari, ha preso subito la scia di Sebastian Vettel e ha forzato il sorpasso alla Roggia toccando la vettura del tedesco che ha danneggiato l’ala anteriore ed è scivolato in fondo allo schieramento mentre il britannico si è preso la seconda posizione alle spalle di Kimi Raikkonen. Mandata in pista anche la safety car. Il contatto sicuramente farà discutere, i commissari hanno valutato l’episodio come incidente di gara. Di seguito il VIDEO del contatto tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel al via del GP d’Italia.

@LewisHamilton se envalentonó y a unos metros de haber arrancado el #GPMonza le metió el auto a #Vettel con mucha astucia 🤯

El piloto inglés de #Mercedes ya es segundo pues el Ferrari del alemán salió lastimado y tuvo que regresar a #pits.

El mayor beneficiado: #KimiRäikkönen. pic.twitter.com/eppwOaFikJ — X. Cristian Moreno A (@XCristianMoreno) September 2, 2018

Safety Car deployed (first for 368 laps at Monza) after Hamilton/Vettel incident #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Zo8SpvXTFG — Formula 1 (@F1) September 2, 2018













