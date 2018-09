F1, GP Italia Monza 2018: Kimi Raikkonen spaziale! Pole-position da fenomeno, 2° Vettel! 3° un Hamilton indomabile

La tensione si tagliava con il coltello a Monza, si sapeva che sarebbe stata una sfida decisa per una questione di millesimi, e così è stato. Le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno sono state tra le più belle di sempre. La pole position la piazza Kimi Raikkonen (Ferrari) con il nuovo record della pista in 1:19.119 con gomma SuperSoft, diventando l’autore del giro con la più alta velocità media di sempre della storia della Formula Uno. La giornata perfetta della Ferrari si completa monopolizzando la prima fila, con Sebastian Vettel secondo a 0.161, precedendo il rivale diretto Lewis Hamilton (Mercedes) per appena 14 millesimi. Alle loro spalle, il vuoto. Quarta posizione per Valtteri Bottas (Mercedes) a 537, quinta per Max Verstappen (Red Bull) ma a ben 1.496, sesta per il francese Romain Grosjean (Haas) a 1.817, settima per lo spagnolo Carlos Sainz (Renault) a 1.922, ottava e nona per i francesi Esteban Ocon (RP Force India) e Pierre Gasly (Toro Rosso) rispettivamente a 1.980 e 2.231, mentre è decimo il canadese Lance Stroll (Williams) a 2.508.

LE QUALIFICHE

Q1 – Dopo qualche goccia di pioggia nel corso della pausa pranzo, la pista si presenta di nuovo asciutta al via dei 18 minuti della Q1, ed i piloti entrano in azione senza problemi. Il più veloce è Sebastian Vettel con un interessante 1:20.542 (con SuperSoft), precedendo il compagno Kimi Raikkonen per 180 millesimi, Lewis Hamilton di 268, quindi Daniel Ricciardo a 738, davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen, entrambi a 839. Subiscono il taglio, invece, il messicano Sergio Perez (RP Force India) che, dopo il miglior tempo nella FP1 di ieri viene beffato per un solo millesimo dal francese Romain Grosjean (Haas) e conclude anzitempo la sua qualifica. Non arrivano alla Q2 anche il monegasco Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber) a due millesimi da Grosjean, il neozelandese Brendon Hartley (Toro Rosso) a 1.392, quindi lo svedese Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber) a 1.506 ed il belga Stoffel Vandoorne (McLaren) a 1.543. Si qualificano a sorpresa le due Williams.

Q2 – Nessun problema a livello meteo, e tutti in pista con le SuperSoft. I big forzano per provare la Q3 e raggiungono tempi davvero strepitosi. Sebastian Vettel scende fino a 1:19.629, un crono notevole. Alle sue spalle Lewis Hamilton a 169 millesimi e Kimi Raikkonen a 217. Più staccati gli altri, con Max Verstappen a 704 e Valtteri Bottas a 798. Subiscono il taglio il danese Kevin Magnussen (Haas) a due secondi, il russo Sergey Sirotkin (Williams) a 2.103 e Fernando Alonso (McLaren) a 2.939. Lo spagnolo si lamenta per un rischio di contatto con Magnussen alla prima variante, con i due piloti che, letteralmente, hanno sfiorato l’incidente. Non completano nemmeno un giro Daniel Ricciardo (Red Bull) e il tedesco Nico Hulkenbrg (Renault) dato che, comunque, saranno penalizzati in griglia domani.

Q3 – Nei 12 minuti decisivi le emozioni si sprecano. Nel primo tentativo Lewis Hamilton stampa un impressionante 1:19.390 (262.687km/h di velocità media, nuovo record della storia della Formula Uno), precedendo Kimi Raikkonen per appena 69 millesimi e Sebastian Vettel per 107. Tutto torna in ballo negli ultimi attimi, con Kimi Raikkonen che centra una pole clamorosa davanti a Sebastian Vettel staccato di 161 millesimi e Lewis Hamilton che, nonostante riesca a migliorare il suo tentativo, si deve accontentare della terza casella a 175.

CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE GP ITALIA 2018

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 07 K. Raikkonen Ferrari 1’19″119 2 05 S. Vettel Ferrari 1’19″280 3 44 L. Hamilton Mercedes 1’19″294 4 77 V. Bottas Mercedes 1’19″656 5 33 M. Verstappen Red Bull 1’20″615 6 08 R. Grosjean Haas 1’20″936 7 55 C. Sainz Renault 1’21″041 8 31 E. Ocon Force India 1’21″099 9 10 P. Gasly Toro Rosso 1’21″350 10 18 L. Stroll Williams 1’21″627

