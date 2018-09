VIDEO Che duello tra Raikkonen e Hamilton! Sorpassi e controsorpassi a Monza per il primo posto nel GP d’Italia

Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton si sono resi protagonisti di un bel duello per la prima posizione nel corso delle battute iniziali del GP d’Italia 2018 a Monza. Dopo il ritorno ai box entrata in pista per il contatto proprio tra il britannico e Sebastian Vettel durante il primo giro, il pilota della Mercedes ha superato il finlandese lungo il rettilineo principale ma il pilota della Ferrari ha reagito e ha restituito il sorpasso alla Roggia. Di seguito il VIDEO della lotta tra Raikkonen e Hamilton a Monza.

