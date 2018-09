F1, GP Italia Monza 2018: le previsioni meteo per la gara. Rischio pioggia scongiurato

Rischio pioggia scongiurato per il GP d’Italia 2018: domenica 2 settembre soleggiata a Monza dove andrà in scena l’attesissima gara valida per il Mondiale F1. Dopo la pioggia caduta durante le prove libere e anche nella mattinata di ieri, le qualifiche si sono disputate sull’asciutto e così sarà anche per la gara sul circuito più veloce dell’intero panorama. Le previsioni meteo sono infatti molto chiare: sole almeno fino alle ore 18.00 con temperature attorno ai 20 °C, probabilità di pioggia sotto al 5% e condizioni perfette per una grande gara su uno dei circuiti più magici e affascinanti.

Kimi Raikkonen scatterà in pole position affiancato da Sebastian Vettel per una prima fila tutta Ferrari: le Rosse vogliono dominare di fronte al proprio pubblico, il tedesco cercherà il secondo successo consecutivo per ridurre ulteriormente il distacco da Lewis Hamilton in classifica generale e spera che il finlandese gli faccia da scudiero. Prevista una sola sosta, partenza fondamentale e tutto si giocherà sui millesimi: si preannuncia grande spettacolo.













FOTOCATTAGNI