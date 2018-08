Pattinaggio artistico, Kaetlyn Osmond salterà la prossima stagione

La canadese Kaetlyn Osmond, Campionessa del Mondo in carica e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, salterà interamente la prossima stagione di pattinaggio artistico. A comunicarlo è stata l’atleta stessa in una nota diramata dal sito di Skate Canada, appena due mesi dopo la rinuncia ufficiale alle gare del circuito Grand Prix.

“Ho avuto un po’ di tempo questa estate per riflettere sul mio futuro e ritengo prendermi dei mesi di tempo per prendere la decisione migliore”, queste le parole della Campionessa canadese, in questo momento impegnata in una lunga tranche di spettacoli insieme ai compagni di nazionale Tessa Virtue-Scott Moir, Megan Duhamel-Eric Radford, Patrick Chan, Kaitlyn Weaver-Andrej Poje ed Elvis Stojko: “Sono entusiasta di viaggiare in giro per il mio paese con lo show “Thank you Canada tour”, questo autunno non vedo l’ora di cercare altre opportunità per questo periodo lontano dalle competizioni”.

Foto: Valerio Origo