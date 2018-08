Sci alpino: gli slalomisti in raduno ad Ushuaia, Giuliano Razzoli in Oceania per gare FIS

Dopo i gigantisti tocca agli slalomisti. L’inverno si avvicina e la nazionale italiana di sci alpino va per radunarsi al completo sulle nevi argentine di Ushuaia. Sabato 25 agosto voleranno verso il Sudamerica in tre: Manfred Moelgg, Stefano Gross, Fabian Bacher, ai quali si aggiungerà pochi giorni dopo Roberto Nani. Tre settimane di raduno per loro.

Differente invece l’avvicinamento alla Coppa del Mondo per il campione olimpico di Vancouver 2010 Giuliano Razzoli. L’azzurro volerà in Argentina il 7 settembre, nel frattempo però sarà in Oceania per partecipare alla “Australian&New Zealand Cup”, a caccia di importanti punti FIS in chiave pettorali di partenza.













