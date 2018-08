Atletica, Europei 2018: le Finali di oggi. Sfida serrata nel lungo, Schwanitz vuole il peso, duello Gudzius-Stahl. L’Italia ritrova Howe, spera in Vallortigara e ostacoli

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA DI OGGI (MERCOLEDI’ 8 AGOSTO)

Mercoledì 8 agosto con cinque finali agli Europei 2018 di atletica leggera che si stanno disputando a Berlino ma nella capitale tedesca sono in programma anche diverse qualificazioni, batterie e finali. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ci offrirà la giornata odierna.

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Non si dovrebbe vincere con misure esagerate, andare attorno agli 8.20 garantirà verosimilmente l’oro e per il podio potrebbe bastare fare qualcosina in più degli otto metri. L’Italia si affida a Kevin Ojiaku che, dopo il 7.90 della qualifica (quarta misura), non ha più nulla da perdere e andrà sicuramente all’attacco (ha un 8.20 di personale…). Agli ultimi Mondiali soltanto due europei erano arrivati in finale: il russo Aleksandr Menkov (qui assente) e l’eterno svedese Michel Torneus che anche questa volta cercherà il colpaccio. In qualifica hanno impressionato i greco Miltiadis Tentoglu e il tedesco Fabian Heinle, da tenere in considerazione anche il polacco Tomas Jaszczuk e il britannico Dan Bramble. Possibili outsider l’albanese Izmir Smajlaj, i francesi Victorin e Gomis.

GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – L’assenza della vicecampionessa mondiale e medagliata olimpica Anita Marton sembra aprire ulteriormente la strada alla tedesca Christina Schwanitz che difende il titolo. La Campionessa del Mondo 2015 potrebbe dover controllare la bielorussa Aliona Dubitskaya e le polacche Paulina Guba e Klaudia Kardasz.

LANCIO DEL DISCO (MASCHILE) – Andrà in scena lo stesso duello che agli ultimi Mondiali valse l’oro? Lo svedese Daniel Stahl sfida il lituano Andrius Gudzius che a Londra lo sconfisse per due centimetri. Oggi il confronto si replicherà ma ci saranno da tenere in considerazione anche l’altro svedese Simon Pettersson, il rumeno Alin Firfirica, l’eterno estone Gerd Kanter e il tedesco Robert Hartina, Campione del Mondo 2009-2013 e che vinse anche due titoli continentali nel 2012-2014.

10000 METRI (FEMMINILE) – Come sempre gara di difficile lettura che potrebbe essere molto tattica. Le più accreditate sono l’olandese Susan Krimins (quinta ai Mondiali, prima europea) e la solida turca Yasemin Can (30:26.41 di personale), vuole spiccare il volo la svedese Meraf Bahta, la portoghese Sara Moreira può dire la sua.

DECATHLON – I nulli del Campione del Mondo Kevin Mayer e le difficoltà dell’estone Maicel Uibo hanno davvero mescolato le carte del decathlon e sicuramente vincerà un outsider. Al momento guida il britannico Tim Duckworth dopo un super salto in alto ma basteranno i quasi 100 punti di vantaggio che ha sul tedesco Arthur Abele (4285) e sul norvegese Martin Roe (4282)? In lotta per il podio anche un magico Simone Cairoli (sesto con 4210) che ieri ha letteralmente entusiasmato.

Spiccano poi le batterie e semifinali dei 200 metri (ritorna Andrew Howe, l’Italia si affida anche a Davide Manenti e Fausto Desalu), le semifinali dei 400 metri maschili (attenzione a Davide Re), le qualificazioni del triplo femminile, le semifinali dei 400 ostacoli femminili (si punta forte su Yadis Pedroso e Ayomide Folorunso), le qualificazioni dell’alto femminile con Elena Vallortigara e Alessia Trost.













Foto: FIDAL/Colombo