LIVE European Championships 2018 in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri ci prova negli 800 sl, Italia protagonista nel fondo e nei tuffi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (mercoledì 8 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Questo è il grande giorno di Gregorio Paltrinieri che va a caccia del riscatto: dopo aver ceduto lo scettro sui 1500 metri anche a causa di un attacco febbrile e della gastroenterite, il Campione Olimpico punta assolutamente il bersaglio grosso sugli 800 metri anche se è atteso da una battaglia tiratissima con la concorrenza. In vasca è attesissima anche Federica Pellegrini, impegnata nelle batterie dei 100 stile: la Divina riuscirà a incantare ancora una volta?

Spettacolo assicurato a Glasgow con l’Italia che vuole sognare in grande e che può essere protagonista anche nel nuoto di fondo. Inizia il programma in acque libere, si parte con le due 5 km e con Bruni pronta ad azzannare insieme alla squadra maschile. Sempre in terra scozzese da non perdere i tuffi e le cronometro di ciclismo su strada con Gianni Moscon, Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini che potrebbe stupire. A Berlino, invece, spazio all’atletica: è il giorno della finale di Kevin Ojiaku nel lungo ma attenzione anche a batterie e qualificazioni per i vari Andrew Howe, Elena Vallortigara, Alessia Trost, Yadisleidy Pedroso, Ayomide Folorunso.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli European Championships (mercoledì 8 agosto): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. Buon divertimento a tutti.













