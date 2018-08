Atletica, Europei 2018: tutti gli azzurri in gara mercoledì 8 agosto. Orari e programma delle gare

Oggi mercoledì 8 agosto si disputa la terza giornata di gare agli Europei 2018 di atletica leggera, verranno assegnati cinque titoli e l’Italia proverà a essere protagonista. Kevin Ojiaku ci prova nella finale del salto in lungo, in mattinata da non perdere le batterie dei 200 metri con Andrew Howe e Fausto Desalu nel pomeriggio da non perdere le qualificazioni dell’alto femminile con Elena Vallortigara e Alessia Trost, le semifinali dei 400 maschili con Davide Re, Yadis Pedroso e Ayomide Folorunso nelle semifinali dei 400 metri ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare e gli italiani in gara mercoledì 8 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO:

09.35 Decathlon – 110m ostacoli: Simone Cairoli

10.10 100m ostacoli – Batterie: Luminosa Bogliola, Elisa Maria Di Lazzaro

10.20 Decathlon – Lancio del disco: Simone Cairoli

10.50 200m (maschile) – Batterie: Fausto Desalu, Andrew Howe, Davide Manenti

11.05 Salto triplo (femminile) – Qualificazioni: Ottavia Cestonaro, Darya Derkach

11.30 400m (femminile) – Batterie: Maria Benedicta Chigbolu

12.00 Decathlon – Salto con l’asta

12.05 1500m (maschile) – Batterie: Mohammad Abdikadar, Joao Bussotti

13.00 Tiro del giavellotto (maschile) – Qualificazioni: Roberto Bertolini

17.50 Decathlon – Tiro del giavellotto: Simone Cairoli

18.25 Salto in alto (femminile) – Qualificazioni: Desiree Rossit, Alessia Trost, Elena Vallortigara

19.10 400m ostacoli (femminile) – Semifinali: Ayomide Folorunso, Yadisleidy Pedroso

19.35 400m (maschile) – Semifinali: Davide Re, Matteo Galvan

19.45 Salto in lungo (maschile) – Finale: Kevin Ojiaku

20.00 800m (femminile) – Semifinali: eventuali Elena Bellò, Yusneysi Santiusi

20.15 Getto del peso (femminile) – Finale

20.20 200m (maschile) – Semifinali: eventuali Desalu, Howe, Manenti

20.25 Lancio del disco (maschile) – Finale

20.45 10000m (femminile) – Finale

21.35 Decathlon – 1500m: Simone Cairoli