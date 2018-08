Atletica, Europei 2018: programma, orari e tv di mercoledì 8 agosto. Tutte le gare e il calendario

Oggi mercoledì 8 agosto si assegnano cinque titoli agli Europei 2018 di atletica leggera. Spettacolo assicurato a Berlino dove la rassegna continentale entra nel vivo: nella sessione serale ci sarà da divertirsi con il lungo maschile (ci sarà anche il nostro Kevin Ojiaku), il getto del peso femminile, i 10000 metri donne, il disco maschile e la conclusione del decathlon. L’Italia osserverà con attenzione Elena Vallortigara, Yadis Pedroso e Ayomide Folorunso, Davide Re, Andrew Howe impegnati tra batterie, qualificazioni e semifinali nelle rispettive discipline.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare e gli italiani in gara mercoledì 8 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO:

09.35 Decathlon – 110m ostacoli

10.10 100m ostacoli – Batterie

10.20 Decathlon – Lancio del disco

10.50 200m (maschile) – Batterie

11.05 Salto triplo (femminile) – Qualificazioni

11.30 400m (femminile) – Batterie

12.00 Decathlon – Salto con l’asta

12.05 1500m (maschile) – Batterie

13.00 Tiro del giavellotto (maschile) – Qualificazioni

17.50 Decathlon – Tiro del giavellotto

18.25 Salto in alto (femminile) – Qualificazioni

19.10 400m ostacoli (femminile) – Semifinali

19.35 400m (maschile) – Semifinali

19.45 Salto in lungo (maschile) – Finale

20.00 800m (femminile) – Semifinali

20.15 Getto del peso (femminile) – Finale

20.20 200m (maschile) – Semifinali

20.25 Lancio del disco (maschile) – Finale

20.45 10000m (femminile) – Finale

21.35 Decathlon – 1500m