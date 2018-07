LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: terza tappa, cronometro a squadre Cholet. Froome e Porte favoriti, Nibali in difesa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de France 2018, una cronometro a squadra di 35,5 chilometri che sarà subito determinante per le sorti della classifica generale. La Cholet-Cholet è il primo vero spartiacque di questa edizione della Grande Boucle: gli uomini di classifica si daranno battaglia in questa attesissima prova contro il tempo che darà uno scossone importante alla situazione venutasi a creare dopo l’inatteso epilogo della prima tappa totalmente pianeggiante.

Oggi si riparte con Vincenzo Nibali che ha 51” di vantaggio su Chris Froome e 1’15” su Nairo Quintana. Una situazione particolarmente interessante per lo Squalo che però deve difendersi in questo esercizio poco congeniale alla sua Bahrain Merida, chiamata a una strenua difesa nei confronti del Team Sky di Chris Froome, desideroso subito di recuperare il gap e di dare una prova di forza. Attenzione anche alla Movistar del colombiano, alla BMC di Richie Porte e alla Sunweb di Tom Dumoulin.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de France 2018, la cronometro a squadre Cholet-Cholet: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

