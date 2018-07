Classifica Tour de France 2018, Greg Van Avermat in maglia gialla. Nibali a 11” da Froome, Porte a 15”

Greg Van Avermaet è la nuova maglia gialla del Tour de France 2018. Il belga della BMC ha indossato il simbolo del primato al termine della cronometro a squadre, terza tappa Cholet-Cholet. Lo squadrone statunitense è riuscito a battere il Team Sky di Chris Froome per appena quattro secondi e così il Campione Olimpico si è portato in testa alla classifica generale. Richie Porte, capitano proprio della BMC, ha così staccato leggermente il vincitore degli ultimi tre Tour de France e ha recuperato tutto lo svantaggio che Vincenzo Nibali aveva ottenuto nella prima tappa. Di seguito la classifica generale del Tour de France 2018:

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2018 (dopo la terza tappa):

1 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 09H 08′ 55” – – –

2 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 09H 08′ 55” – – –

3 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 09H 08′ 58” + 00H 00′ 03” B : 1” –

4 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK – STEP FLOORS 09H 09′ 00” + 00H 00′ 05” B : 2” –

5 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 09H 09′ 02” + 00H 00′ 07” – –

6 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 09H 09′ 02” + 00H 00′ 07” – –

7 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 09H 09′ 06” + 00H 00′ 11” – –

8 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 09H 09′ 06” + 00H 00′ 11” – –

9 MICHAEL MATTHEWS 31 TEAM SUNWEB 09H 09′ 06” + 00H 00′ 11” – –

10 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 09H 09′ 30” + 00H 00′ 35” – –

11 RAFAL MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 09H 09′ 45” + 00H 00′ 50” – –

12 DANIEL OSS 116 BORA – HANSGROHE 09H 09′ 45” + 00H 00′ 50” – –

13 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 09H 09′ 46” + 00H 00′ 51” – –

14 RICHIE PORTE 81 BMC RACING TEAM 09H 09′ 46” + 00H 00′ 51” – –

15 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 09H 09′ 47” + 00H 00′ 52” – –

16 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 09H 09′ 48” + 00H 00′ 53” – –

17 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 09H 09′ 48” + 00H 00′ 53” – –

18 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 09H 09′ 50” + 00H 00′ 55” – –

19 TAYLOR PHINNEY 15 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 09H 09′ 51” + 00H 00′ 56” – –

20 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 09H 09′ 55” + 00H 01′ 00” – –

21 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON – SCOTT 09H 09′ 55” + 00H 01′ 00” – –

22 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN – MERIDA 09H 10′ 01” + 00H 01′ 06” – –

23 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN – MERIDA 09H 10′ 01” + 00H 01′ 06” – –

24 MICHAEL VALGREN ANDERSEN 128 ASTANA PRO TEAM 09H 10′ 01” + 00H 01′ 06” – –

25 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 09H 10′ 10” + 00H 01′ 15” – –

26 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 09H 10′ 10” + 00H 01′ 15” – –

27 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 09H 10′ 10” + 00H 01′ 15” – –

28 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 09H 10′ 11” + 00H 01′ 16” – –

29 JASPER STUYVEN 198 TREK – SEGAFREDO 09H 10′ 11” + 00H 01′ 16” – –

30 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 09H 10′ 11” + 00H 01′ 16” – –

31 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 09H 10′ 14” + 00H 01′ 19” – –

32 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 09H 10′ 21” + 00H 01′ 26” – –

33 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 09H 10′ 21” + 00H 01′ 26” – –

34 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 09H 10′ 26” + 00H 01′ 31” B : 1” –

35 MACIEJ BODNAR 112 BORA – HANSGROHE 09H 10′ 27” + 00H 01′ 32” – –

36 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 09H 10′ 28” + 00H 01′ 33” – –

37 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 09H 10′ 28” + 00H 01′ 33” – –

38 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 09H 10′ 33” + 00H 01′ 38” – –

39 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 09H 10′ 33” + 00H 01′ 38” – –

40 CHAD HAGA 35 TEAM SUNWEB 09H 10′ 36” + 00H 01′ 41” – –

41 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA – FDJ 09H 10′ 37” + 00H 01′ 42” – –

42 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 09H 10′ 37” + 00H 01′ 42” – –

43 RAMON SINKELDAM 157 GROUPAMA – FDJ 09H 10′ 37” + 00H 01′ 42” – –

44 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 09H 10′ 41” + 00H 01′ 46” – –

45 LAURENT PICHON 47 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 09H 10′ 41” + 00H 01′ 46” – –

46 YVES LAMPAERT 106 QUICK – STEP FLOORS 09H 10′ 41” + 00H 01′ 46” – –

47 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 09H 10′ 43” + 00H 01′ 48” B : 3” –

48 NIKIAS ARNDT 33 TEAM SUNWEB 09H 10′ 44” + 00H 01′ 49” – –

49 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 09H 10′ 46” + 00H 01′ 51” – –

50 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 09H 10′ 46” + 00H 01′ 51” – –

51 MARK CAVENDISH 131 TEAM DIMENSION DATA 09H 10′ 47” + 00H 01′ 52” – –

52 EDVALD BOASSON HAGEN 132 TEAM DIMENSION DATA 09H 10′ 47” + 00H 01′ 52” – –

53 TIESJ BENOOT 172 LOTTO SOUDAL 09H 10′ 47” + 00H 01′ 52” – –

54 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 133 TEAM DIMENSION DATA 09H 10′ 47” + 00H 01′ 52” – –

55 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN – MERIDA 09H 10′ 52” + 00H 01′ 57” – –

56 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 09H 10′ 52” + 00H 01′ 57” – –

57 ROMAIN HARDY 44 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 09H 10′ 58” + 00H 02′ 03” – –

58 ANTWAN TOLHOEK 168 TEAM LOTTO NL – JUMBO 09H 11′ 01” + 00H 02′ 06” – –

59 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 09H 11′ 03” + 00H 02′ 08” – –

60 KOEN DE KORT 193 TREK – SEGAFREDO 09H 11′ 09” + 00H 02′ 14” – –

61 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 09H 11′ 14” + 00H 02′ 19” – –

62 MARCO MARCATO 96 UAE TEAM EMIRATES 09H 11′ 15” + 00H 02′ 20” – –

63 GREGOR MÜHLBERGER 115 BORA – HANSGROHE 09H 11′ 15” + 00H 02′ 20” – –

64 TIMOTHY DUPONT 213 WANTY – GROUPE GOBERT 09H 11′ 19” + 00H 02′ 24” – –

65 DION SMITH 217 WANTY – GROUPE GOBERT 09H 11′ 19” + 00H 02′ 24” – –

66 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 09H 11′ 23” + 00H 02′ 28” – –

67 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 09H 11′ 24” + 00H 02′ 29” – –

68 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 09H 11′ 24” + 00H 02′ 29” – –

69 EDWARD THEUNS 38 TEAM SUNWEB 09H 11′ 25” + 00H 02′ 30” – –

70 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA – FDJ 09H 11′ 28” + 00H 02′ 33” – –

71 PAUL MARTENS 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 09H 11′ 28” + 00H 02′ 33” – –

72 JULIEN VERMOTE 138 TEAM DIMENSION DATA 09H 11′ 29” + 00H 02′ 34” – –

73 AMUND GRØNDAHL JANSEN 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 09H 11′ 30” + 00H 02′ 35” – –

74 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 09H 11′ 32” + 00H 02′ 37” – –

75 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 09H 11′ 45” + 00H 02′ 50” – –

76 SEP VANMARCKE 18 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 09H 11′ 49” + 00H 02′ 54” – –

77 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 14 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 09H 11′ 49” + 00H 02′ 54” – –

78 MARK RENSHAW 135 TEAM DIMENSION DATA 09H 11′ 51” + 00H 02′ 56” – –

79 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 09H 11′ 51” + 00H 02′ 56” – –

80 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 09H 11′ 55” + 00H 03′ 00” B : 16” –

81 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 09H 11′ 57” + 00H 03′ 02” – –

82 ROMAIN SICARD 187 DIRECT ENERGIE 09H 11′ 58” + 00H 03′ 03” – –

83 AXEL DOMONT 23 AG2R LA MONDIALE 09H 12′ 02” + 00H 03′ 07” – –

84 JACK BAUER 62 MITCHELTON – SCOTT 09H 12′ 06” + 00H 03′ 11” – –

85 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 09H 12′ 08” + 00H 03′ 13” – –

86 MARCO MINNAARD 214 WANTY – GROUPE GOBERT 09H 12′ 10” + 00H 03′ 15” – –

87 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY – GROUPE GOBERT 09H 12′ 10” + 00H 03′ 15” – –

88 JULIEN SIMON 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09H 12′ 18” + 00H 03′ 23” – –

89 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 09H 12′ 21” + 00H 03′ 26” – –

90 ALEXIS VUILLERMOZ 28 AG2R LA MONDIALE 09H 12′ 26” + 00H 03′ 31” – –

91 TOM SCULLY 17 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 09H 12′ 29” + 00H 03′ 34” – –

92 ANDREA PASQUALON 216 WANTY – GROUPE GOBERT 09H 12′ 31” + 00H 03′ 36” – –

93 THOMAS DEGAND 212 WANTY – GROUPE GOBERT 09H 12′ 31” + 00H 03′ 36” – –

94 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 09H 12′ 44” + 00H 03′ 49” – –

95 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN – MERIDA 09H 12′ 52” + 00H 03′ 57” B : 6” –

96 MARCUS BURGHARDT 113 BORA – HANSGROHE 09H 12′ 53” + 00H 03′ 58” – –

97 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 09H 12′ 53” + 00H 03′ 58” – –

98 GIANNI MOSCON 5 TEAM SKY 09H 13′ 02” + 00H 04′ 07” – –

99 DYLAN GROENEWEGEN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 09H 13′ 05” + 00H 04′ 10” – –

100 KRISTIJAN KOREN 56 BAHRAIN – MERIDA 09H 13′ 07” + 00H 04′ 12” – –

101 RICK ZABEL 148 TEAM KATUSHA ALPECIN 09H 13′ 08” + 00H 04′ 13” – –

102 DAMIEN GAUDIN 185 DIRECT ENERGIE 09H 13′ 10” + 00H 04′ 15” – –

103 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 09H 13′ 15” + 00H 04′ 20” – –

104 JENS KEUKELEIRE 175 LOTTO SOUDAL 09H 13′ 22” + 00H 04′ 27” – –

105 ROBERT KIŠERLOVSKI 143 TEAM KATUSHA ALPECIN 09H 13′ 25” + 00H 04′ 30” – –

106 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 09H 13′ 28” + 00H 04′ 33” – –

107 HEINRICH HAUSSLER 53 BAHRAIN – MERIDA 09H 13′ 29” + 00H 04′ 34” – –

108 TIMO ROOSEN 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 09H 13′ 35” + 00H 04′ 40” – –

109 SIMON GERRANS 84 BMC RACING TEAM 09H 13′ 36” + 00H 04′ 41” – –

110 FERNANDO GAVIRIA RENDON 103 QUICK – STEP FLOORS 09H 13′ 39” + 00H 04′ 44” B : 10” –

111 FLORIAN VACHON 48 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 09H 13′ 44” + 00H 04′ 49” – –

112 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK 218 WANTY – GROUPE GOBERT 09H 13′ 49” + 00H 04′ 54” – –

113 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK – STEP FLOORS 09H 13′ 49” + 00H 04′ 54” – –

114 NILS POLITT 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 09H 13′ 49” + 00H 04′ 54” – –

115 JASPER DE BUYST 173 LOTTO SOUDAL 09H 13′ 49” + 00H 04′ 54” – –

116 JULIEN BERNARD 192 TREK – SEGAFREDO 09H 13′ 54” + 00H 04′ 59” – –

117 ANDRÉ GREIPEL 171 LOTTO SOUDAL 09H 13′ 57” + 00H 05′ 02” – –

118 MARCEL SIEBERG 177 LOTTO SOUDAL 09H 13′ 57” + 00H 05′ 02” – –

119 TOMASZ MARCZYNSKI 176 LOTTO SOUDAL 09H 13′ 59” + 00H 05′ 04” – –

120 PAVEL KOCHETKOV 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 09H 14′ 01” + 00H 05′ 06” – –

121 PATRICK BEVIN 82 BMC RACING TEAM 09H 14′ 02” + 00H 05′ 07” – –

122 JEROME COUSIN 184 DIRECT ENERGIE 09H 14′ 12” + 00H 05′ 17” B : 3” –

123 IMANOL ERVITI 74 MOVISTAR TEAM 09H 14′ 23” + 00H 05′ 28” – –

124 TONY GALLOPIN 25 AG2R LA MONDIALE 09H 14′ 24” + 00H 05′ 29” – –

125 DMITRIY GRUZDEV 123 ASTANA PRO TEAM 09H 14′ 29” + 00H 05′ 34” – –

126 REIN TAARAMÄE 188 DIRECT ENERGIE 09H 14′ 33” + 00H 05′ 38” – –

127 MARC SOLER 77 MOVISTAR TEAM 09H 14′ 37” + 00H 05′ 42” – –

128 TOMS SKUJINS 197 TREK – SEGAFREDO 09H 14′ 48” + 00H 05′ 53” – –

129 JOSÉ ROJAS 76 MOVISTAR TEAM 09H 14′ 54” + 00H 05′ 59” – –

130 JACOPO GUARNIERI 153 GROUPAMA – FDJ 09H 14′ 59” + 00H 06′ 04” – –

131 PAWEL POLJANSKI 117 BORA – HANSGROHE 09H 14′ 59” + 00H 06′ 04” – –

132 NIKI TERPSTRA 108 QUICK – STEP FLOORS 09H 15′ 04” + 00H 06′ 09” – –

133 SIMON CLARKE 12 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 09H 15′ 07” + 00H 06′ 12” – –

134 MICHAEL GOGL 195 TREK – SEGAFREDO 09H 15′ 07” + 00H 06′ 12” – –

135 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09H 15′ 34” + 00H 06′ 39” – –

136 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA – FDJ 09H 15′ 42” + 00H 06′ 47” – –

137 TONY MARTIN 146 TEAM KATUSHA ALPECIN 09H 15′ 49” + 00H 06′ 54” – –

138 MICHAEL SCHÄR 86 BMC RACING TEAM 09H 15′ 52” + 00H 06′ 57” – –

139 LAURENS TEN DAM 37 TEAM SUNWEB 09H 16′ 10” + 00H 07′ 15” – –

140 THOMAS DE GENDT 174 LOTTO SOUDAL 09H 16′ 20” + 00H 07′ 25” – –

141 LUKAS PÖSTLBERGER 118 BORA – HANSGROHE 09H 16′ 23” + 00H 07′ 28” – –

142 ROBERTO FERRARI 94 UAE TEAM EMIRATES 09H 16′ 31” + 00H 07′ 36” – –

143 ANTHONY TURGIS 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09H 16′ 32” + 00H 07′ 37” – –

144 CHRISTOPHE LAPORTE 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09H 16′ 32” + 00H 07′ 37” – –

145 IAN BOSWELL 142 TEAM KATUSHA ALPECIN 09H 16′ 33” + 00H 07′ 38” – –

146 YOANN OFFREDO 215 WANTY – GROUPE GOBERT 09H 16′ 44” + 00H 07′ 49” B : 2” –

147 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 09H 16′ 49” + 00H 07′ 54” – –

148 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 09H 16′ 56” + 00H 08′ 01” B : 4” –

149 MATHEW HAYMAN 64 MITCHELTON – SCOTT 09H 17′ 03” + 00H 08′ 08” – –

150 MARCEL KITTEL 144 TEAM KATUSHA ALPECIN 09H 17′ 06” + 00H 08′ 11” B : 4” –

151 DANIEL NAVARRO GARCIA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09H 17′ 07” + 00H 08′ 12” – –

152 MICHAEL HEPBURN 65 MITCHELTON – SCOTT 09H 17′ 18” + 00H 08′ 23” – –

153 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09H 17′ 22” + 00H 08′ 27” – –

154 RORY SUTHERLAND 97 UAE TEAM EMIRATES 09H 17′ 38” + 00H 08′ 43” – –

155 JELLE VANENDERT 178 LOTTO SOUDAL 09H 17′ 41” + 00H 08′ 46” – –

156 FRANCO PELLIZOTTI 57 BAHRAIN – MERIDA 09H 17′ 47” + 00H 08′ 52” – –

157 LUKE ROWE 7 TEAM SKY 09H 18′ 17” + 00H 09′ 22” – –

158 DAMIEN HOWSON 66 MITCHELTON – SCOTT 09H 18′ 26” + 00H 09′ 31” – –

159 KEVIN LEDANOIS 45 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 09H 18′ 28” + 00H 09′ 33” – –

160 JAY ROBERT THOMSON 137 TEAM DIMENSION DATA 09H 18′ 37” + 00H 09′ 42” – –

161 DANIELE BENNATI 73 MOVISTAR TEAM 09H 18′ 55” + 00H 10′ 00” – –

162 SILVAN DILLIER 22 AG2R LA MONDIALE 09H 18′ 57” + 00H 10′ 02” – –

163 WOUT POELS 6 TEAM SKY 09H 19′ 01” + 00H 10′ 06” – –

164 JESPER HANSEN 124 ASTANA PRO TEAM 09H 19′ 11” + 00H 10′ 16” – –

165 ANTHONY PEREZ 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09H 19′ 13” + 00H 10′ 18” – –

166 OLIVIERO TROIA 98 UAE TEAM EMIRATES 09H 19′ 18” + 00H 10′ 23” – –

167 TOBIAS LUDVIGSSON 155 GROUPAMA – FDJ 09H 19′ 25” + 00H 10′ 30” – –

168 FABIEN GRELLIER 186 DIRECT ENERGIE 09H 19′ 29” + 00H 10′ 34” – –

169 TIM DECLERCQ 102 QUICK – STEP FLOORS 09H 19′ 30” + 00H 10′ 35” – –

170 DIMITRI CLAEYS 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09H 20′ 27” + 00H 11′ 32” – –

171 LUKE DURBRIDGE 63 MITCHELTON – SCOTT 09H 21′ 01” + 00H 12′ 06” – –

172 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM SKY 09H 22′ 13” + 00H 13′ 18” – –

173 OLIVIER LE GAC 154 GROUPAMA – FDJ 09H 22′ 50” + 00H 13′ 55” – –

174 LAWSON CRADDOCK 13 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 09H 27′ 21” + 00H 18′ 26” – –