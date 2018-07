Tour de France 2018, la tappa di domani: Cholet-Cholet. Orario d’inizio, percorso e come vederla in tv

La terza tappa del Tour de France 2018 è prevista domani (lunedì 9 luglio), per la cronometro a squadre con partenza e arrivo presso la città di Cholet. Il circuito ad anello ricco di saliscendi che i team devono compiere nel minor tempo possibile è lungo 35,5km, ragion per cui i distacchi potrebbero andare oltre al minuto. Favorito il Team Sky, con il proprio capitano Chris Froome costretto a recuperare quasi un minuto perso nella prima giornata della Grande Boucle, in particolare nei confronti di uno dei diretti avversari in ottica classifica generale, l’uomo di punta della Bahrain Merida Vincenzo Nibali. Previsti due rilevamenti intermedi: a Sevremoine al 13° chilometro e in cima al Cote de la Seguiniere a 9km dal traguardo.

Lo start della prima formazione ciclistica è previsto alle ore 15:10, l’ultima alle 16:55. In generale le squadre completeranno il tracciato entro 38-40 minuti, di conseguenza l’ultimo team taglierà la linea d’arrivo verso le 17:34. La terza tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in tv, gratis e in chiaro su Rai 3 a partire dalle ore 15 e in streaming su Rai Play. Diretta televisiva anche su Eurosport 1 alle 15:10 e in streaming su Eurosport Player. DIRETTA LIVE su OASport con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto. Di seguito il programma completo.

TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2018

Lunedì 9 luglio

Cholet – Cholet (cronometro a squadre) 35,5km

Partenza: dalle ore 15:10 alle 16:55

Arrivo: dalle ore 15:49 alle 17:34 circa