LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: quarta tappa La Baule-Sarzeau. Riparte la sfida tra Sagan e Gaviria

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de France 2018: La Baule-Sarzeau, 195 chilometri totalmente pianeggianti nella Loira. La Grande Boucle riparte con una frazione che non dovrebbe riservare particolari sorprese e che si dovrebbe concludere con una volata di gruppo, una sorta di giornata di trasferimento dopo la cronometro a squadre che ha riscritto la classifica: oggi i big non dovrebbero correre grossi pericoli e dovrebbero lasciare spazio ai velocisti che si contenderanno il successo come già successo nel weekend in Vandea.

Nuovo atto della sfida tra Peter Sagan e Fernando Gaviria. Il Campione del Mondo si è imposto domenica sul nostro Sonny Colbrelli (oggi attenzione anche a lui) e ha vestito momentaneamente la maglia gialla soffiandola proprio al colombiano che oggi cercherà di vendicarsi. Da tenere in considerazione anche Marcell Kittel e altre ruote veloci che potrebbero fare la differenza su un percorso non particolarmente impegnativo. Chris Froome, Vincenzo Nibali, Richie Porte, Nairo Quintana e tutti gli altri aspiranti al simbolo del primato a Parigi dovranno pensare a non correre rischi come successo sabato. Greg Van Avermaet punta a difendere la maglia gialla.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de France 2018, La Baule-Sarzeau: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

