Tour de France 2018, terza tappa Cholet-Cholet: una cronometro a squadre da distacchi importanti. Nibali deve limitare i danni dalla Sky di Froome

Oggi ci sarà la prima tappa decisiva per la lotta alla maglia gialla al Tour de France 2018. La terza frazione è infatti una cronometro a squadre di 35,5 km con partenza e arrivo a Cholet che potrebbe creare dei distacchi importanti in classifica generale. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della terza tappa del Tour de France.

Percorso

Partenza subito impegnativa con un tratto in salita per arrivare dopo 4,5 km a Saint-Léger-Sous-Cholet. Strada poi sempre in leggera discesa fino a Saint-André-de-la-Marche al km 13, dove è posto il primo intertempo. Nella parte centrale troviamo un continuo saliscendi con diversi brevi strappi tra cui la Côte de la Séguinière al km 26,5, sul cui scollinamento è posto il secondo intertempo. Qui sarà fondamentale gestire bene le energie, per evitare di perdere dei corridori. Ultimi chilometri alternati tra discesa e falsopiano, dove si potranno fare alte velocità.

Favoriti

Il Team Sky sarà la squadra da battere. La formazione di Chris Froome può infatti vantare uno dei migliori organici del Tour, con ottimi passisti e la netta vittoria al Delfinato (anche se con qualche corridore diverso) li pone di diritto come favoriti assoluti. La principale rivale sarà la BMC di Richie Porte, altra squadra con grandi specialisti delle cronometro, che è reduce invece dal successo in Svizzera. Un gradino sotto troveremo poi Sunweb, Quick-Step Floors e Mitchelton-Scott. Incognita legata poi alla Movistar, che potrebbe fare un buon risultato, mentre la Bahrain Merida del nostro Vincenzo Nibali dovrà limitare i danni dalle migliori e cercare di gestire bene lo sforzo per evitare crolli nel finale.

Altimetria

