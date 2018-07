Tour de France 2018, gli orari di partenza e la startlist della cronometro a squadre Cholet-Cholet. Nibali alle 16.30, Froome in apertura

Lunedì 9 luglio si disputerà l’attesissima cronometro a squadre del Tour de France 2018: la terza tappa della Grande Boucle darà uno scossone importante alla classifica generale che è già stata scombussolata dopo la prima frazione pianeggiante. I 35,5 chilometri contro il tempo attorno a Cholet faranno davvero la differenza e la lotta per la maglia gialla entrerà nel vivo: il confronto tra i big sarà più intenso che mai, non si potrà più scherzare.

Vincenzo Nibali partirà con 51” di vantaggio su Chris Froome e 1’15” su Nairo Quintana. Il Team Sky scatterà alle ore 15.15 con tutti i favori del pronostico e proverà a dare una lezione a tutti gli avversari, compresa la Bahrain Merida dello Squalo che invece partirà alle ore 16.30. Sotto i riflettori anche la Movistar di Quintana e Valverde, la BMC di Richie Porte, la Mitchelton-Scott di Adam Yates.

Di seguito la startist della cronometro a squadre del Tour de France 2018, con gli orari di partenza di tutte le formazioni (tra parentesi gli uomini di classifica) per la terza tappa Cholet-Cholet. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e Rai Tre, in diretta streaming su Eursport Player e Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TOUR DE FRANCE 2018, CRONOMETRO A SQUADRE: STARTING LIST E ORARI DI PARTENZA

15.10 Mitchelton-Scott (Adam Yates)

15.15 Team Sky (Chris Froome)

15.20 Movistar Team (Nairo Quintana, Mikel Landa, Alejandro Valverde)

15.25 Groupama-FDJ

15.30 BMC Racing Team (Richie Porte)

15.35 EF Education First-Drapac (Rigoberto Uran)

15.40 UAE Team Emirates

15.45 AGR La Mondiale (Romain Bardet)

15.50 Fortuneo-Samsic

15.55 Direct Energie

16.00 Lotto-Soudal

16.05 LottoNL-Jumbo (Primoz Roglic)

16.10 Cofidis

16.15 Team Sunweb (Tom Dumoulin)

16.20 Team Dimension Data

16.25 Katusha-Alpecin (Ilnur Zakarin)

16.30 Bahrain Merida (Vincenzo Nibali)

16.35 Trek Segafredo (Bauke Mollema)

16.40 Astana (Jakob Fuglsang)

16.45 Wanty-Groupe Gobert

16.50 Quick-Step Floors

16.55 Bora-Hansgrohe (Peter Sagan)