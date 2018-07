LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: Annecy-Le Grand-Bornand. Prima battaglia sulle Alpi!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa del Tour de France 2018, 158 km da Annecy a Le Grand-Bornand. Dopo il giorno di riposo la Grande Boucle riparte dalle Alpi, con il primo grande tappone di montagna, che potrebbe ribaltare la classifica generale. Nella prima parte si affronterà il Col de la Croix Fry (11,3 km al 7%) e soprattutto il Montée du plateau des Glières, GPM di Hors Catégorie (6 km all’11,2%) che in cima presenta un insidioso tratto di 2 km in sterrato. Il gran finale prevede poi negli ultimi 40 km la doppia scalata con il Col de Romme (9 km al 9%) e il Col de la Colombière (7,5 km all’8,5%). Dallo scollinamento al traguardo ci saranno poi 14 km di discesa.

Vivremo quindi la prima grande battaglia in salita tra i favoriti per la conquista della maglia gialla. Uno scontro diretto tra le corazzate del Team Sky con Chris Froome e Geraint Thomas e della Movistar con Alejandro Valverde, Mikel Landa e Nairo Quintana, ma non solo, visto che anche il nostro Vincenzo Nibali è pronto ad essere protagonista, magari con uno dei sui attacchi nella discesa finale. Una tappa che si preannuncia quindi spettacolare, che potrete vivere fin dalle prime pedalate con noi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della decima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.30. Buon divertimento!













