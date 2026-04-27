Il Giro d’Italia 2026 perde i pezzi: anche Mikel Landa annuncia il forfait per infortunio

Dopo quello di Joao Almeida, arriva un altro forfait nella giornata odierna in vista del Giro d’Italia 2026. Mikel Landa non si presenterà al via della Corsa Rosa, che scatterà l’8 maggio con la prima tappa in Bulgaria, dovendo quindi rinunciare al primo grande appuntamento della sua stagione per un infortunio rimediato lo scorso 7 aprile in occasione del Giro dei Paesi Baschi.

Il 36enne spagnolo della Soudal-Quick Step ha riportato una lieve frattura pelvica, inizialmente non diagnosticata ed emersa recentemente in seguito ad ulteriori esami. Come fa sapere la squadra belga tramite un comunicato ufficiale, la frattura ha già cominciato a guarire ma necessita di un ulteriore periodo di recupero che non consentirà dunque a Landa di competere al Giro d’Italia.

“Sono ovviamente deluso, perché avevo lavorato duramente per tornare dopo un inverno difficile e avevo iniziato a sentirvi di nuovo bene. Sentivo che c’era qualcosa che non andava, ma questo tipo di frattura è difficile da individuare all’inizio. Ora che sappiamo di cosa si tratta posso concentrarmi pienamente sul recupero“, dichiara il veterano iberico.

“È un peccato dover saltare il Giro d’Italia, specialmente visto come ero motivato a rientrare dopo quanto successo lo scorso anno. Ma la priorità ora è tornare in buona salute e ritrovare la condizione, poi vedremo quali potranno essere i nuovi obiettivi per il resto della stagione“, aggiunge Landa. Ricordiamo che un anno fa lo scalatore spagnolo aveva dovuto lasciare la Corsa Rosa già al termine della prima frazione a causa di una brutta caduta.