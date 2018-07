Tour de France 2018, Fabio Aru: “Ho voltato pagina, ci sono ancora tante gare in cui posso fare bene. Oggi inizia il vero Tour”

Lo scorso anno Fabio Aru fece sognare tutti i tifosi italiani al Tour de France, conquistando una straordinaria vittoria a La Planche des Belles Filles e andando poi ad indossare per due giorni la maglia gialla. Un ricordo indelebile per il sardo che, ospite negli studi della Rai, ha parlato così di quell’impresa: “Sono momenti bellissimi che ricorderò per sempre, il Tour è una gara che mi piace molto”.

Quest’anno però la stagione del Cavaliere dei quattro mori non è andata come previsto, con il ritiro al Giro d’Italia e la successiva scelta di fermarsi per pianificare il resto dell’anno. Aru ora è pronto per ripartire, con il Giro di Vallonia e poi i grandi obiettivi di Vuelta e Mondiale: “Ho voltato pagina, ora mi sento molto meglio, mi sto preparando. Ci sono tante gare davanti e c’è il terreno per fare bene”.

Il sardo ha poi commentato questa prima parte di Tour de France, sottolineano come la vera lotta per la maglia gialla inizierà oggi: “Fino ad ora ci sono state tante cadute e tanto stress ma la corsa entrerà nel vivo da oggi. Le tappe che sembrano semplici in tv sono in verità molto difficili, c’è sempre tanto stress anche in quelle di pianura. Io l’anno scorso non mi sono mai rilassato, bisogna avere una grandissima condizione e stare sempre davanti”.

Infine un pronostico per questa prima tappa alpina: “La fuga è molta buona e credo potrà arrivare. La Colombière è una salita abbastanza dura, ma la discesa non è troppo impegnativa, bisogna vedere come si muoveranno i big”.

Foto: Valerio Origo