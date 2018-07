Classifica Tour de France 2018: rivoluzione dopo il pavé. Van Avermaet in giallo, Nibali a 6” da Froome, perdono Bardet e Uran

La temutissima nona tappa con 22 chilometri sul pavé della Roubaix ha dato uno scossone importante alla classifica generale del Tour de France 2018. Richie Porte si è dovuto ritirare a causa di una caduta importante in avvio, Rigoberto Uran ha perso terreno a causa di uno scivolone nella parte cruciale della frazione, difficoltà anche per Romain Bardet che ha forato nel finale e per Mikel Landa.

Vincenzo Nibali e Chris Froome positivi nel gruppo di testa dove si è fatto apprezzare anche Tom Dumoulin, Mikael Landa ha lasciato per strada dei secondi molto importanti. Greg Van Avermaet ha invece rafforzato la maglia gialla ma il belga la perderà sulle prime salite alpine in programma la prossima settimana. Di seguito la classifica generale del Tour de France 2018:

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEI FAVORITI

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2018 (Nona tappa)

1 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 36H 07′ 17” – B : 15” –

2 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 36H 08′ 00” + 00H 00′ 43” B : 3” –

3 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK – STEP FLOORS 36H 08′ 01” + 00H 00′ 44” B : 6” –

4 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 36H 08′ 07” + 00H 00′ 50” – –

5 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 36H 08′ 48” + 00H 01′ 31” B : 4” –

6 RAFAL MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 36H 08′ 49” + 00H 01′ 32” – –

7 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 36H 08′ 50” + 00H 01′ 33” – –

8 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 36H 08′ 59” + 00H 01′ 42” – –

9 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 36H 08′ 59” + 00H 01′ 42” – –

10 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 36H 08′ 59” + 00H 01′ 42” – –

11 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 36H 09′ 00” + 00H 01′ 43” – –

12 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN – MERIDA 36H 09′ 05” + 00H 01′ 48” – –

13 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 36H 09′ 14” + 00H 01′ 57” – –

14 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 36H 09′ 15” + 00H 01′ 58” – –

15 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 36H 09′ 20” + 00H 02′ 03” – P : 00′ 20”

16 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 36H 09′ 23” + 00H 02′ 06” – –

17 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 36H 09′ 49” + 00H 02′ 32” – –

18 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 36H 09′ 54” + 00H 02′ 37” – –

19 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 36H 09′ 59” + 00H 02′ 42” – –

20 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN – MERIDA 36H 10′ 05” + 00H 02′ 48” – –

21 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 36H 10′ 07” + 00H 02′ 50” – –

22 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 36H 10′ 10” + 00H 02′ 53” – –

23 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 36H 10′ 25” + 00H 03′ 08” B : 42” –

24 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 36H 10′ 39” + 00H 03′ 22” B : 11” –

25 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 36H 11′ 38” + 00H 04′ 21” – –

26 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 36H 11′ 58” + 00H 04′ 41” – –

27 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 36H 11′ 59” + 00H 04′ 42” B : 3” –

28 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 36H 12′ 18” + 00H 05′ 01” B : 1” –

29 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 36H 12′ 29” + 00H 05′ 12” – –

30 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 36H 13′ 22” + 00H 06′ 05” – –

31 EDVALD BOASSON HAGEN 132 TEAM DIMENSION DATA 36H 13′ 22” + 00H 06′ 05” – –

32 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 36H 13′ 56” + 00H 06′ 39” – –

33 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON – SCOTT 36H 14′ 11” + 00H 06′ 54” – –

34 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 36H 14′ 17” + 00H 07′ 00” – –

35 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 36H 15′ 39” + 00H 08′ 22” – –

36 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 36H 16′ 00” + 00H 08′ 43” – –

37 MARCUS BURGHARDT 113 BORA – HANSGROHE 36H 16′ 10” + 00H 08′ 53” B : 1” –

38 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 36H 16′ 23” + 00H 09′ 06” – –

39 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 36H 16′ 37” + 00H 09′ 20” B : 6” –

40 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 36H 16′ 38” + 00H 09′ 21” – –

41 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 36H 16′ 48” + 00H 09′ 31” – –

42 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 36H 16′ 54” + 00H 09′ 37” – –

43 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 36H 17′ 36” + 00H 10′ 19” – –

44 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY – GROUPE GOBERT 36H 18′ 26” + 00H 11′ 09” – –

45 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 36H 18′ 33” + 00H 11′ 16” B : 1” –

46 JASPER STUYVEN 198 TREK – SEGAFREDO 36H 19′ 17” + 00H 12′ 00” – –

47 JULIEN BERNARD 192 TREK – SEGAFREDO 36H 19′ 30” + 00H 12′ 13” – –

48 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 36H 21′ 07” + 00H 13′ 50” B : 4” –

49 NILS POLITT 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 36H 21′ 42” + 00H 14′ 25” – –

50 CHAD HAGA 35 TEAM SUNWEB 36H 22′ 15” + 00H 14′ 58” – –

51 TONY GALLOPIN 25 AG2R LA MONDIALE 36H 22′ 50” + 00H 15′ 33” – –

52 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 36H 23′ 01” + 00H 15′ 44” B : 14” –

53 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 36H 23′ 04” + 00H 15′ 47” – –

54 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 133 TEAM DIMENSION DATA 36H 23′ 33” + 00H 16′ 16” – –

55 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 36H 24′ 36” + 00H 17′ 19” – –

56 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 36H 25′ 07” + 00H 17′ 50” – –

57 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 36H 25′ 31” + 00H 18′ 14” – –

58 PAVEL KOCHETKOV 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 36H 25′ 48” + 00H 18′ 31” – –

59 EDWARD THEUNS 38 TEAM SUNWEB 36H 27′ 36” + 00H 20′ 19” – –

60 FRANCO PELLIZOTTI 57 BAHRAIN – MERIDA 36H 28′ 03” + 00H 20′ 46” – –

61 JELLE VANENDERT 178 LOTTO SOUDAL 36H 28′ 20” + 00H 21′ 03” – –

62 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 36H 28′ 39” + 00H 21′ 22” – –

63 KOEN DE KORT 193 TREK – SEGAFREDO 36H 28′ 50” + 00H 21′ 33” – –

64 YVES LAMPAERT 106 QUICK – STEP FLOORS 36H 29′ 07” + 00H 21′ 50” B : 4” –

65 MICHAEL GOGL 195 TREK – SEGAFREDO 36H 29′ 22” + 00H 22′ 05” – –

66 SEP VANMARCKE 18 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 36H 30′ 23” + 00H 23′ 06” – –

67 IMANOL ERVITI 74 MOVISTAR TEAM 36H 30′ 37” + 00H 23′ 20” – –

68 FERNANDO GAVIRIA RENDON 103 QUICK – STEP FLOORS 36H 31′ 18” + 00H 24′ 01” B : 26” –

69 LUKE DURBRIDGE 63 MITCHELTON – SCOTT 36H 33′ 45” + 00H 26′ 28” – –

70 MATHEW HAYMAN 64 MITCHELTON – SCOTT 36H 34′ 09” + 00H 26′ 52” – –

71 JULIEN VERMOTE 138 TEAM DIMENSION DATA 36H 35′ 22” + 00H 28′ 05” – –

72 HEINRICH HAUSSLER 53 BAHRAIN – MERIDA 36H 35′ 49” + 00H 28′ 32” – –

73 TOMS SKUJINS 197 TREK – SEGAFREDO 36H 36′ 28” + 00H 29′ 11” – –

74 SILVAN DILLIER 22 AG2R LA MONDIALE 36H 36′ 35” + 00H 29′ 18” – –

75 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 36H 37′ 25” + 00H 30′ 08” – –

76 MICHAEL VALGREN ANDERSEN 128 ASTANA PRO TEAM 36H 37′ 34” + 00H 30′ 17” – –

77 THOMAS DE GENDT 174 LOTTO SOUDAL 36H 38′ 04” + 00H 30′ 47” – –

78 MICHAEL HEPBURN 65 MITCHELTON – SCOTT 36H 39′ 41” + 00H 32′ 24” – –

79 DMITRIY GRUZDEV 123 ASTANA PRO TEAM 36H 40′ 18” + 00H 33′ 01” – –

80 TIMOTHY DUPONT 213 WANTY – GROUPE GOBERT 36H 42′ 07” + 00H 34′ 50” – –

81 RAMON SINKELDAM 157 GROUPAMA – FDJ 36H 42′ 53” + 00H 35′ 36” – –

82 TOM SCULLY 17 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 36H 43′ 10” + 00H 35′ 53” – –

83 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 36H 43′ 32” + 00H 36′ 15” B : 4” –

84 OLIVIERO TROIA 98 UAE TEAM EMIRATES 36H 44′ 07” + 00H 36′ 50” – –

85 ANDRÉ GREIPEL 171 LOTTO SOUDAL 36H 44′ 41” + 00H 37′ 24” B : 4” –

86 TIM DECLERCQ 102 QUICK – STEP FLOORS 36H 45′ 32” + 00H 38′ 15” – –

87 MARK CAVENDISH 131 TEAM DIMENSION DATA 36H 45′ 59” + 00H 38′ 42” – –

88 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK 218 WANTY – GROUPE GOBERT 36H 46′ 18” + 00H 39′ 01” B : 2” –

89 TAYLOR PHINNEY 15 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 36H 47′ 22” + 00H 40′ 05” – –

90 ROBERTO FERRARI 94 UAE TEAM EMIRATES 36H 48′ 26” + 00H 41′ 09” – –

91 MICHAEL SCHÄR 86 BMC RACING TEAM 36H 48′ 37” + 00H 41′ 20” – –

92 MARCEL SIEBERG 177 LOTTO SOUDAL 36H 50′ 11” + 00H 42′ 54” – –

93 DAMIEN GAUDIN 185 DIRECT ENERGIE 36H 50′ 36” + 00H 43′ 19” – –

94 CHRISTOPHE LAPORTE 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 36H 51′ 00” + 00H 43′ 43” – –

95 RICK ZABEL 148 TEAM KATUSHA ALPECIN 36H 54′ 25” + 00H 47′ 08” – –

96 RORY SUTHERLAND 97 UAE TEAM EMIRATES 36H 55′ 37” + 00H 48′ 20” – –













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo