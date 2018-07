LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: undicesima tappa brevissima, tre GPM per far esplodere la classifica

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo. Una frazione brevissima, ma dura, con salite e discese senza soluzione di continuità. Nella seconda tappa alpina i corridori dovranno infatti scalare in successione Montèe de Bisanne (12,4 km all’8,2%) e Col du Pré (12,6 km al 7,7%), entrambi di Hors Catégorie, poi la Cormet de Roselend (5,7 km al 6,5%) e infine la salita finale di La Rosière, 17,6 km con una pendenza media del 5,8%, ma nella parte centrale un tratto molto duro attorno al 9%, in cui gli scalatori potranno per fare la differenza.

Una tappa che potrebbe quindi fare esplodere la classifica e regalare anche delle grandi sorprese. Il Team Sky potrebbe cercare di controllare di nuovo la corsa per favorire Chris Froome e Geraint Thomas, ma dovrà stare attento alla Movistar che con Alejandro Valverde, Mikel Landa e Nairo Quintana è pronta a dare battaglia. Attesa poi per il nostro Vincenzo Nibali, apparso brillante fino ad ora, che proverà a sferrare il primo vero attacco in questo Tour.

Appuntamento alle 13.30.

