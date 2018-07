Tour de France 2018, decima tappa Annecy-Le Grand-Bornand: iniziano le Alpi! Subito un tappone per sconvolgere la classifica!

Comincia il “vero” Tour de France 2018: decima tappa, partenza da Annecy e arrivo a Le Grande Bornand, 158,5 chilometri dopo il primo giorno di riposo e finalmente arrivano le attesissime montagne. Si va sulle Alpi, per la prima frazione di un trittico devastante.

Percorso

Primi 10 km piatti poi si affronta la prima asperità di giornata, il Col de Bluffy (1,5 km al 5,6%). Breve tratto in falsopiano fino allo sprint intermedio di Thônes, dove inizia la salita del Col de la Croix Fry. Un’ascesa di 11,3 km con una pendenza media del 7%. Lunga discesa e poi si scalerà il Montée du plateau des Glières, GPM di Hors Catégorie. Salita breve ma durissima, sono 6 km all’11,2% e poi in cima ci sarà un tratto di 1,8 km in sterrato. Dopo la discesa, una breve salita non classificata e un tratto di falsopiano fino a Cluses, dove a 38 km dal traguardo inizia la doppia scalata con il Col de Romme (9 km al 9%) e il Col de la Colombière (7,5 km all’8,5%). Due salite che faranno grande differenza e dallo scollinamento ci saranno ancora 14 km in discesa dove prendere ulteriormente il largo o cercare di rientrare sulla testa.

Altimetria

Favoriti

Entrano finalmente in scena gli scalatori. Difficile fare un pronostico, visto che praticamente (a parte una brevissima apparizione sul Mur de Bretagne) non sono arrivate indicazioni. In casa Italia si spera di trovare un Vincenzo Nibali al top: l’arrivo preceduto dalla discesa è davvero ideale per lo Squalo che potrebbe avvantaggiarsi sull’ultima salita. Discorso simile per Chris Froome: il kenyano del Team Sky deve mandare i primi segnali. Squadra che può davvero distruggere la corsa è la Movistar: Nairo Quintana deve recuperare secondi, avrà come spalle (e possibili outsider) Alejandro Valverde e Mikel Landa. Il favorito per la conquista della Maglia Gialla è però Geraint Thomas: come reagirà il gallese alle montagne? Da capire ovviamente anche la condizione di Tom Dumoulin in seguito ad un Giro d’Italia corso a tutta.













