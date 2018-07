Tour de France 2018, la classifica dei favoriti: Geraint Thomas in testa, Nibali in scia a Froome, perdono Uran e Landa

Non sono mancati i colpi di scena durante la nona tappa del Tour de France 2018, temutissima per i 22 chilometri sul pavé della Roubaix. A lasciarci le penne è stato Richie Porte, tra i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla, che è caduto e che ha dovuto lasciare la corsa. Scivolate anche per Rigoberto Uran, Mikel Landa e Romain Berdet che lasciano per strada diversi secondi nei confronti di Vincenzo Nibali e Chris Froome, sempre nel gruppo dei big insieme a Tom Dumoulin e Nairo Quintana.

Attualmente il migliore dei big in classifica è Geraint Thomas che ha 7 secondi di vantaggio su Bob Jungels, più attardato Alejandro Valverde a 48”. Chris Froome è a 59” con 6” di margine nei confronti di Vincenzo Nibali, appena più indietro Tom Dumoulin mentre Nairo Quintana fatica.

TOUR DE FRANCE 2018: CLASSIFICA GENERALE DEI BIG FAVORITI (dopo la nona tappa):

1. Geraint Thomas 36h08:00

2. Bob Jungels a 7”

3. Alejandro Valverde a 48”

4. Jakob Fuglsang a 50”

5. Chris Froome a 59”.

6. Adam Yates a 59”

7. Mikel Landa a 59”

8. VIncenzo Nibali a 1’05”

9. Primoz Roglic a 1’14”

10. Bauke Mollema a 1’15”

11. Tom Dumoulin a 1’20”

12. Romain Bardet a 1’49”

13. Ilnur Zakarin a 1’59”

14. Nairo Quintana a 2’07”

15. Rigoberto Uran a 2’10”

16. Daniel Martin a 2’36”













Foto: Foto: LaPresse – D’Alberto / Ferrari – COMUNICATO RCS