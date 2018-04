LIVE Arsenal-Atletico Madrid, Europa League in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI MARSIGLIA-SALISBURGO

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Arsenal-Atletico Madrid, semifinale d’andata di Europa League 2018. Erano le finaliste annunciate di questa edizione ma solo una potrà giocarsi la coppa nella finale di Lione il prossimo 16 maggio. Sarà l’ultima apparizione europea di Arsene Wenger davanti al pubblico di casa, ma non è l’unico motivo per cui i Gunners vogliono vincere: i londinesi, al sesto posto in Premier League, potrebbero assicurarsi la Champions solo vincendo il torneo. Ben diversa la situazione dell’Atletico che vuole centrare la terza Europa League della sua storia.

Gli spagnoli partiranno leggermente favoriti ma gli inglesi di fronte al proprio pubblico cercheranno il colpaccio per presentarsi nelle migliori condizioni al match in trasferta previsto la prossima settimana. Si preannuncia una sfida particolarmente appassionante e avvincente che potrebbe essere decisa da alcuni dettagli. Un confronto tra due modi di intendere il calcio opposti: il brio e la creatività dei britannici al cospetto del pragmatismo della formazione del Cholo.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Arsenal-Atletico Madrid, semifinale d’andata di Europa League 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.05. Buon divertimento!

