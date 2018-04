LIVE Marsiglia-Salisburgo, Europa League in DIRETTA: 2-0. Thauvin e Njie regalano la vittoria ai francesi

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ARSENAL-ATLETICO MADRID

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marsiglia-Salisburgo, andata delle semifinali di Europa League 2018. Le due squadre si ritrovano dopo il doppio confronto nella fase a gironi in cui, dopo lo 0-0 in Francia, arrivò la vittoria per 1-0 del Salisburgo in casa. Per entrambe questo traguardo è già un risultato prestigioso, visto che si tratta della prima semifinale di Europa League della loro storia, ma il sogno della finale di Lione è ancora più grande. L’OM questa sera proverà a far valere il fattore campo per ottenere una vittoria con il più ampio margine possibile, visto che gli austriaci hanno già dimostrato contro la Lazio di essere capaci di clamorose rimonte nella gara di ritorno. Ci aspettiamo quindi una sfida spettacolare e ricca di occasioni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Marsiglia-Salisburgo, andata delle semifinali di Europa League 2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdervi nulla di questa partita. Appuntamento alle 21.05. Buon divertimento!













CLICCA F5 (SU DESKTOP) O REFRESH (SUL TUO DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

È tutto per questa diretta, grazie per averci seguito. Un saluto da Alessandro Farina e da tutta la redazione di OASport

Finisce qui! Il Marsiglia batte 2-0 il Salisburgo grazie alle reti di Thauvin al 15’ e di Njie al 63’

90’ Ammonito Mitroglou, saranno quattro i minuti di recupero

86′ Prova il tutto per tutto il Salisburgo, alla ricerca di un gol importante in vista del ritorno

81’ Terzo cambio anche per il Salisburgo: esce Haidara, entra Yabo

80’ Ultimo cambio per il Marsiglia: fuori Thauvin, dentro Germain

77′ PALO DEL SALISBURGO!! Occasione clamorosa per gli austriaci con Ulmer che pennella un cross perfetto per Gulbrandsen che calcia al volo, ma il pallone sbatte sul palo

73′ Non si arrende il Salisburgo che continua ad attaccare, ora ci ha provato Dabbur, ma il suo tiro termina alto

69′ Altro cambio nel Salisburgo: esce Wolf, entra Schlager

67′ Prova a reagire il Salisburgo con la bella conclusione dalla distanza di Berisha, con Pelé che blocca in due tempi

63’ GOOOLLL!!! NJIE!!! RADDOPPIO MARSIGLIA!!! Azione in velocità della squadra di Rudi Garcia, con Payet che se ne va sulla fascia sinistra e appoggia in area per Njie che si inserisce perfettamente e brucia Walke con il piatto destro

60′ Cambio offensivo invece per il Salisburgo: fuori Hwang, dentro Gulbrandsen

59′ Forze fresca nella mediana per l’OM: esce Lopez, entra Njie

57′ Cartellino giallo per Sarr, che stende Berisha che stava scappando via

54′ Wolf!!!! Occasione per il Salisburgo! Bella azione degli austriaci con Wolf che calcia da ottima posizione, ma trova la grande risposta di Pelé, che devia in angolo

53′ Cambio forzato per il Marsiglia: esce l’infortunato Ocampos, entra Anguissa

49′ Sta giocando solo il Salisburgo in questo inizio di ripresa, tutta in attacco la squadra di Marco Rose

Inizia il secondo tempo!

Finisce qui il primo tempo! Marsiglia avanti 1-0 con il Salisburgo, decide il gol al 15’ di Thauvin

43′ Buon momento per l’OM, ma il Salisburgo si è chiuso bene ed è riuscito a bloccare i tiri dei francesi

38′ Calcio di punizione da posizione laterale per Ulmer, che prova il tiro-cross ma calibra male, facile presa di Pelé

33′ Buona trama ora dell’OM, ma Sanson sbaglia poi il cross e consegna palla al portiere

30′ Il Salisburgo continua a fare la partita alla ricerca del pareggio, ma non è concreto negli ultimi metri

26′ Bella progressione di Dabbur sulla sinistra, arriva sul fondo e guadagna calcio d’angolo, che non viene però sfruttato dal Salisburgo

23′ Provano a reagire gli austriaci con Hwang che arriva in ottima posizione, ma poi sbaglia l’ultimo passaggio e regala palla al portiere

21′ Primo ammonito anche nel Salisburgo, giallo per Wolf

19′ Continua ad attaccare l’OM con la conclusione dalla distanza di Sanson, che si perde però sul fondo

18′ Primo giallo della partita per Lopez, per un fallo duro a centrocampo

15′ GOOOOOOLLLLL!!!!! THAUVIN!!! MARSIGLIA IN VANTAGGIO!!!!!! Calcio di punizione al limite battuto testo da Payet, il pallone arriva sul secondo palo dove sbuca Thauvin che stacca perfettamente di testa e insacca in rete il gol dell’1-0

10′ Ci prova il Salisburgo con un cross teso per Lanier, che però non riesce nell’aggancio e il pallone si perde sul fondo

7′ Fa girare palla il Salisburgo, ma per ora non ci sono spazi nella difesa francese

3′ Punizione per l’OM dalla trequarti, il pallone arriva a Mitroglou, che si trova solo davanti al portiere, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco

21.05 Si comincia!

21.02 E’ una bolgia il Velodrome, sono in 65mila per questa grande sfida

21.01 Le squadre entrano in campo, pochi minuti al calcio d’inizio

20.59 Spostandoci invece a quello europeo, il Marsiglia ha superato ai quarti il Lipsia, mentre il Salisburgo arriva dalla clamorosa rimonta con la Lazio

20.55 Per quanto riguarda il cammino in campionato delle due squadre, il Marsiglia si trova a pari punti con il Lione in lotta per il terzo posto, mentre il Salisburgo è primo in Austria con ben 11 punti di vantaggio sullo Strum Graz

20.52 Per il Salisburgo è invece la seconda semifinale, dopo quella del 1993-94, vinta con il Karlsruher

20.47 Il Marsiglia raggiunge per la sesta volta una semifinale europea, l’ultima risale alla Coppa UEFA del 2003-04, vinta con il Newcastle

20.45 Marsiglia e Salisburgo torna ad affrontarsi dopo la fase gironi, in cui l’andata al Velodrome finì 0-0, mentre nella sfida di ritorno prevalsero gli austriaci per 1-0 grazie al gol di Dabbur

20.16 Le formazioni ufficiali:

Marsiglia (4-2-3-1): Pelé; Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Lopez, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Mitroglou. Allenatore: Rudi Garcia.

Salisburgo (4-4-2): Walker; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Samassekou, Wolf, Berisha; Hwang, Dabbur. Allenatore: Marco Rose.

20.15 Buonasera e benvenuti alla diretta di Marsiglia-Salisburgo, partiamo dalle formazioni ufficiali

Foto: Twitter Olympique de Marseille