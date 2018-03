Sci alpino, Sofia Goggia FANTASMAGORICA! Vince la Coppa del Mondo di discesa per 3 punti! Ad Are basta il 2° posto dietro Lindsey Vonn!

Sofia Goggia ha vinto la Coppa di discesa. L’azzurra ce l’ha fatta ma ha dovuto sudare fino all’ultimo. Ad Are, sede delle Finali, è stata una mattinata lunga e intensa, non la gara, ridotta per via del maltempo a meno di un minuto. Una discesa sprint, con partenza abbassata al superG: non il miglior modo per assegnare una Coppa di specialità, ma quanto è bastato per regalare alla bergamasca la prima Coppetta della sua carriera, riportando l’Italia al trionfo nella specialità dal 2002, quando fu Isolde Kostner a trionfare.

La sfida era tutta tra Sofia e Lindsey Vonn, come a PyeongChang, come per tutta la stagione. Goggia partiva con 23 punti di vantaggio e ha fatto il suo dovere, piazzandosi davanti a tutte e mettendo pressione all’americana, che ha reagito da campionessa qual è: una prova perfetta, con tanta velocità e linee aggressive, fino a precedere l’azzurra di 6 centesimi (55″65) Un nulla. A quel punto a Sofia non è rimasto che sperare, così come a Vonn: la palla è infatti passate alle altre. Una dopo l’altra sono scese, senza riuscire ad inserirsi tra le due di testa, condizione imprescindibile per regalare la vittoria a Lindsey e la sconfitta a Sofia. Solo l’americana Alice McKennis, vincitrice della prova di ieri, è stata capace di andarci vicina, fermandosi però a 28 centesimi da Vonn, al terzo posto. Lo spauracchio era Ester Ledecka, oro in superG a PyeongChang, finita però fuori dalla top ten (11^).

I brividi, le ansie, la paura, si sono così lentamente sciolti, fino ad esplodere nell’urlo di gioia, incontenibile, dopo l’ultima discesa, quella che ha consegnato la Coppetta a Sofia Goggia, con un margine di soli 3 punti. La bergamasca chiude così una stagione perfetta: non era cominciata bene, ma da gennaio il salto di qualità è stato evidente. Prima l’oro olimpico, poi la Coppetta, beffando nuovamente una Vonn (che fa 82 avvicinando le 86 vittorie di Stenmark) delusa sì, ma sportiva fino in fondo, che anche oggi ha dovuto inchinarsi all’amica-rivale.

Tornando alla gara, ai piedi del podio ha chiuso la tedesca Viktoria Rebensburg, a 33 centesimi da Vonn, precedendo di 4 la svizzera Jasmine Flury. Al sesto posto c’è Johanna Schnarf (+0.43), davanti a Tina Weirather (+0.49), che pure aveva qualche chance di vincere la Coppetta (ma aveva 71 punti da recuperare). Ottava un’altra americana, Breezy Johnson (+0.56), davanti all’austriaca Nicole Schmidhofer (+0.69). Chiude la top ten Nadia Fanchini (+0.71), terza azzurra in gara. Federica Brignone non è partita per problemi influenzali.

Foto: Fisi-Pentaphoto