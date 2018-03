Classifica finale Coppa del mondo di discesa femminile 2018: Sofia Goggia trionfa davanti a Lindsey Vonn

Non è bastata la 82esima di vittoria del fenomeno statunitense Lindsey Vonn nelle Finali di Are, in discesa libera, a togliere la gioia della vittoria di Coppa del Mondo di specialità a Sofia Goggia. L’azzurra, seconda a 6 centesimi dall’americana, dopo l’oro olimpico di PyeongChang, arriva la prima vittoria in carriera della Sfera di cristallo (in questa specialità). Un anno da sogno per Sofia. Di seguito la classifica finale:

La classifica finale della Coppa del Mondo di discesa libera femminile di sci alpino

1 9 GOGGIA Sofia ITA 429 2 13 VONN Lindsey USA 406 3 7 WEIRATHER Tina LIE 358 4 – HUETTER Cornelia AUT 272 5 – SHIFFRIN Mikaela USA 256 6 15 GISIN Michelle SUI 240 7 3 REBENSBURG Viktoria GER 169 8 11 MOWINCKEL Ragnhild NOR 186 9 19 SCHMIDHOFER Nicole AUT 167 10 5 GUT Lara SUI 190 11 12 JOHNSON Breezy USA 146 12 1 VEITH Anna AUT 155 13 17 VENIER Stephanie AUT 173 14 8 FANCHINI Nadia ITA 144 15 4 FLURY Jasmine SUI 108 16 6 SCHNARF Johanna ITA 111 17 – WILES Jacqueline USA 149 18 23 MCKENNIS Alice USA 74 18 16 SIEBENHOFER Ramona AUT 134 20 20 SUTER Corinne SUI 87 21 14 COOK Stacey USA 99 22 22 LEDECKA Ester CZE 70 23 2 GAUTHIER Tiffany FRA 93 24 18 BRIGNONE Federica ITA 92











Foto: Fisi-Pentaphoto