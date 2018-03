Sci alpino, Sofia Goggia: “Un sogno che si avvera. Un onore battere una campionessa come Lindsey Vonn”

Missione compiuta: Sofia Goggia ha vinto la Coppa di discesa. Ad Are, sede delle Finali, è stata una mattinata lunga e intensa, non la gara, ridotta per via del maltempo a meno di un minuto. Una discesa sprint, con partenza abbassata al superG: non il miglior modo per assegnare una Coppa di specialità, ma quanto è bastato per regalare alla bergamasca la prima Coppetta della sua carriera, riportando l’Italia al trionfo nella specialità dal 2002, quando fu Isolde Kostner a trionfare.

“E’ Incredibile, ancora non riesco a realizzare quanto sta accadendo – la parole emozionate di Sofia – E’ un sogno che si realizza. E’ stata una vigilia non semplice perché mi sentivo molto stanca ma sono riuscita a trovare la giusta concentrazione“. Una Goggia che ha potuto festeggiare, giungendo seconda a 6 centesimi da una strepitosa Lindsey Vonn a cui però non è bastata l’82° trionfo in carriera per conquistare la Sfera di cristallo nella specialità: “E’ stato un onore gareggiare contro Lindsey Vonn. Lei ha vinto questa gara ma alla fine io ho vinto la Coppa!“, la chiosa della bergamasca.













Foto: Fisi-Pentaphoto