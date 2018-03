LIVE Sci alpino, Discesa femminile Are 2018 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo! Arrivo in volata con Lindsey Vonn e Tina Weirather

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svedese va in scena l’atto finale di una stagione memorabile e Sofia Goggia cerca il sigillo dopo essersi laureata Campionessa Olimpica a PyeongChang. La bergamasca scenderà con il pettorale rosso, deve difendere 23 punti di vantaggio su Lindsey Vonn e 71 su Tina Weirather: la conquista della Sfera di Cristallo è davvero a un passo. Si preannuncia dunque un duello stellare tra l’azzurra e la statunitense, le due nemiche-amiche, pronte a regalarci una gara davvero emozionante e palpitante.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.

(foto Pentaphoto FISI)