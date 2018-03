LIVE Sci alpino, Discesa maschile Are 2018 in DIRETTA: Innerhofer e Paris per chiudere col sorriso. E’ caccia al podio

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera maschile di Are, valida per le Finali di Coppa del Mondo. Il super favorito è senza dubbio lo svizzero beat Beat Feuz, che può amministrare un vantaggio davvero notevole nei confronti di Aksel Lund Svindal. L’elvetico ha 60 punti in più del norvegese e gli basterà un quinto posto per conquistare la sua prima sfera di cristallo della carriera. Una situazione sicuramente favorevole all’elvetico, che è in ottima forma ed è reduce dal secondo posto nell’ultima discesa di Kvitfjell, mentre a Svindal servirà assolutamente vincere e poi sperare in una clamorosa debacle del suo rivale.

Attenzione però al tedesco Thomas Dressen che sulle nevi scandinave ha conquistato la sua seconda vittoria della carriera dopo quella di Kitzbuehel e con questo risultato il tedesco è salito al terzo posto nella classifica di specialità, superando Dominik Paris, che ora è staccato di 35 punti. Un duello per il podio che avrà il suo culmine proprio ad Are, con Dressen che appare sicuramente più in forma dell’azzurro. Paris e Christof Innerhofer cercheranno, dal canto loro, di chiudere nel migliore dei modi l’annata, insieme ad Emanuele Buzzi (Peter Fill è qualificato ma infortunato).

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della discesa libera maschile di Are, valida per le Finali di Coppa del Mondo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizierà alle 10.30. Buon divertimento!

