Milano-Sanremo 2018: tutti gli italiani in gara. Gli azzurri per dare l’assalto alla Classicissima

Saranno 46 gli italiani presenti domani alla partenza della 109ma edizione della Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione. L’ultimo azzurro in grado di vincere la Classicissima è stato Filippo Pozzato nel 2006, che quest’anno farà la sua quindicesima partecipazione. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via e le loro ambizioni per questa corsa.

Il corridore che avrà maggiori chance di centrare il successo è Elia Viviani, che arriva a questo appuntamento dopo un ottimo inizio di stagione. Il veneto ha infatti già conquistato cinque vittorie con la nuova maglia della QuickStep-Floors dimostrando di avere le doti per battere tutti in volata. Se riuscirà a tenere sugli strappi e resterà con i migliori, allora sarà l’uomo da battere. Altri due corridori che potranno giocarsi un risultato importante in caso di arrivo allo sprint sono Sonny Colbrelli e Sacha Modolo, entrambi con caratteristiche adatte a questo tipo di percorsi.

Le carte azzurre non finiscono qui, infatti ci sono anche diversi corridori che proverranno a sorprendere gli avversari con degli attacchi da lontano. Tra questi troviamo Vincenzo Nibali, che proverà uno scatto su Cipressa o Poggio, Fabio Felline, Gianni Moscon e Matteo Trentin, anche se oggettivamente servirà una vera impresa per giocarsi la vittoria.

Molti italiani saranno invece dei gregari fondamentali per i propri capitani e citiamo in particolare Jacopo Guarnieri e Davide Cimolai che piloteranno in volata il francese Arnaud Démare e Daniel Oss che sarà lo scudiero dello slovacco Peter Sagan. Di seguito l’elenco completo con tutti gli italiani al via della Milano-Sanremo.

Corridore Squadra Andreetta Simone Bardiani – CSF Barbin Enrico Bardiani – CSF Battaglin Enrico Team LottoNL-Jumbo Benedetti Cesare BORA – hansgrohe Bennati Daniele Movistar Team Bertazzo Liam Wilier Triestina – Selle Italia Bettiol Alberto BMC Racing Team Bono Matteo UAE-Team Emirates Busato Matteo Wilier Triestina – Selle Italia Canola Marco Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini Carboni Giovanni Bardiani – CSF Caruso Damiano BMC Racing Team Ciccone Giulio Bardiani – CSF Cima Damiano Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini Cimolai Davide Groupama – FDJ Colbrelli Sonny Bahrain Merida Pro Cycling Team Coledan Marco Wilier Triestina – Selle Italia Consonni Simone UAE-Team Emirates Felline Fabio Trek – Segafredo Ganna Filippo UAE-Team Emirates Gatto Oscar Astana Pro Team Guarnieri Jacopo Groupama – FDJ Maestri Mirco Bardiani – CSF Mareczko Jakub Wilier Triestina – Selle Italia Modolo Sacha Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale Mosca Jacopo Wilier Triestina – Selle Italia Moscon Gianni Team Sky Nibali Vincenzo Bahrain Merida Pro Cycling Team Oss Daniel BORA – hansgrohe Pellizotti Franco Bahrain Merida Pro Cycling Team Peron Andrea Team Novo Nordisk Poli Umberto Team Novo Nordisk Ponzi Simone Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini Pozzato Filippo Wilier Triestina – Selle Italia Puccio Salvatore Team Sky Rota Lorenzo Bardiani – CSF Sabatini Fabio Quick-Step Floors Santaromita Ivan Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini Sbaragli Kristian Israel Cycling Academy Tizza Marco Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini Tonelli Alessandro Bardiani – CSF Trentin Matteo Mitchelton-Scott Ulissi Diego UAE-Team Emirates Villella Davide Astana Pro Team Viviani Elia Quick-Step Floors Zardini Edoardo Wilier Triestina – Selle Italia

Foto: LaPresse – Ferrari