Milano-Sanremo 2018: Gianni Moscon, licenza di vincere. Kwiatkowski capitano del Team Sky, l’azzurro ha carta bianca da lontano

L’ultima tappa della Tirreno-Adriatico ha dato buone indicazioni. La preparazione di Gianni Moscon in vista delle grandi Classiche procede a gonfie vele, con il grande obiettivo della Parigi-Roubaix che ormai è sempre più vicina. Sabato, però, il trentino sarà già impegnato alla Milano-Sanremo 2018, prima Monumento della stagione.

Il Team Sky, ovviamente, si focalizzerà sul polacco Michal Kwiatkowski. Oltre ad aver vinto lo scorso anno, si è imposto anche alla Tirreno-Adriatico e sembra essere il grande rivale di Peter Sagan nella lotta per il successo nella Classicissima. Questo dunque, potrebbe da un lato tarpare le ali a Moscon, che potrebbe trovarsi a correre da gregario, ma al contempo anche dargli un’ulteriore possibilità. Moscon, infatti, potrebbe agire da seconda, per provare a mescolare le carte in tavola magari con un attacco da lontano. Da lì, poi, potrebbe anche sognare in grande.

Difficile immaginarlo all’attacco dalla Cipressa, troppo lontana dal traguardo e soprattutto seguita da un tratto pianeggiante che è molto favorevole ad eventuali inseguitori. Sulla carta, il Poggio sarebbe il trampolino ideale per provare a fare la differenza e anticipare, magari con un altro gruppetto per riuscire a salutare la concorrenza del gruppo, lasciando l’onere dell’inseguimento (eventualmente) sulle spalle della Bora-Hansgrohe di Peter Sagan.

Detto questo, non possiamo certo pretendere che Moscon vinca. La Sanremo, al momento, non è la sua corsa e forse non lo sarà mai. Il trentino non è un velocista e nonostante abbia un discreto spunto veloce parte battuto da molti tra i pretendenti al successo. Le sue corse inizieranno dalla settimana successiva, sulle pietre del Nord Europa. Tra Belgio e Francia può scrivere pagine importanti della sua carriera, ma l’incipit potrebbe essere ambientato proprio sulla riviera ligure.













