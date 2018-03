LIVE Milano-Sanremo 2018 in DIRETTA: la Classicissima in tempo reale. Sagan e Kwiatkowski favoriti, l’Italia punta su Viviani

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della Milano-Sanremo 2018. Vi aggiorneremo in tempo reale, minuto per minuto e sin dalla partenza, sulla Classicissima di Primavera, una corsa che vale una carriera. Il grande favorito, neanche a dirlo, sarà il tre volte campione del mondo Peter Sagan, sinora sempre respinto in carriera sulle strade della Liguria. Lo slovacco dovrà vedersela principalmente con il polacco Michal Kwiatkowski, vincitore della passata edizione ed in forma strepitosa dopo il trionfo alla Tirreno-Adriatico. Sagan e Kwiatkowski appaiono una spanna sopra gli avversari, tuttavia il meteo pessimo (previsti pioggia e freddo per quasi tutto il giorno) potrebbe rimescolare le carte. L’Italia si affida ad Elia Viviani: il veneto, autore di un ottimo avvio di stagione, dovrà sperare nella volata per poi giocarsi tutto allo sprint. Molto in forma anche il francese Arnaud Demare, mentre uomini come Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Greg Van Avermaet e Julian Alaphilippe proveranno ad incendiare la corsa dalla distanza. Non perdetevi neanche un momento della mitica Milano-Sanremo 2018. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!

Foto: Pier Colombo