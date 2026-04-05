Matteo Trentin cade al Giro delle Fiandre: ricoverato in ospedale, c’è una frattura. Cos’è successo

AGGIORNAMENTO ORE 21.50. Dopo i primi esami svolti nel corso del pomeriggio all’ospedale di Herentals, è emersa la frattura della clavicola. Matteo Trentin verrà operato nel corso della serata.

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Giornata da dimenticare per l’Italia al Giro delle Fiandre 2026. Il migliore degli azzurri è stato Alberto Bettiol, che ha chiuso fuori dalla top-20. L’unica carta da giocare per il Bel Paese, il veterano Matteo Trentin, purtroppo non ha concluso la gara a causa di una brutta caduta ed ora si trova in ospedale.

Il capitano della Tudor Pro Cycling aveva sfruttato l’esperienza per trovarsi nel tentativo giusto e puntare dunque alla top-10 alle spalle dei fuoriclasse al comando.

Purtroppo però, non inquadrato dalle telecamere, l’azzurro è finito in un canale insieme ad altri corridori. La caduta sarebbe stata scaturita da una fortissima folata di vento che ha mosso la bicicletta di Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) e con lui sarebbero finiti a terra anche Samuel Watson (INEOS Grenadiers), Ward Vanhoof (Team Flanders-Baloise) e proprio Trentin.

Per il 36enne nativo di Borgo Valsugana si parla di un infortunio alla spalla, ancora non sono arrivati aggiornamenti dalla sua squadra. L’augurio è che si risolva tutto per il meglio.