Milano-Sanremo 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento)

L’attesa, ormai, è finita. Sabato andrà in scena la Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento dell’anno. Il primo vero grande obiettivo della stagione, un concentrato di adrenalina che si consuma dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, sulla riviera ligure, in un lento incedere scosso da fremiti improvvisi. Lievi, intensi, brevi, prolungati, tutte le facce di un racconto che dal 1907 arde ad inizio primavera. Viene chiamata anche Classicissima, e nell’albo d’oro campeggiano i nomi dei grandi ciclisti della storia. Uno sforzo di 300 chilometri (ufficialmente 291, ma poco importa), un sogno da costruire pedalata dopo pedalata, per arrivare nelle migliori condizioni possibili al finale: Cipressa, Poggio e l’arrivo in via Roma, quasi una gola tra due fila di edifici. Tra le tante peculiarità, la Sanremo è imprevedibile, aperta. Dal 2000 in poi, solamente Erik Zabel ed Oscar Freire sono riusciti ad agguantare più di una vittoria. Anche per questo, la rosa dei favoriti è ampia e ogni anno diversi corridori puntano alla vittoria: di seguito, vi presentiamo la startlist della corsa. A cinque giorni dal via, sarà aggiornata man mano che verrano ufficializzate le formazioni.

UAE-Team Emirates

KRISTOFF Alexander

ARU Fabio

BYSTRØM Sven Erik

SWIFT Ben

Groupama – FDJ

DÉMARE Arnaud

Team Sunweb

DUMOULIN Tom

MATTHEWS Michael

Trek – Segafredo

STUYVEN Jasper

NIZZOLO Giacomo

Lotto Soudal

DEBUSSCHERE Jens

KEUKELEIRE Jens

GREIPEL André

BORA – hansgrohe

SAGAN Peter

OSS Daniel

BENEDETTI Cesare

BURGHARDT Marcus

Quick-Step Floors

GAVIRIA Fernando

GILBERT Philippe

VIVIANI Elia

ALAPHILIPPE Julian

Bahrain Merida Pro Cycling Team

NIBALI Vincenzo

KOREN Kristijan

MOHORIC Matej

COLBRELLI Sonny

Bardiani – CSF

Cofidis, Solutions Crédits

BOUHANNI Nacer

Wanty – Groupe Gobert

Gazprom-RusVelo

Israel Cycling Academy

SBARAGLI Kristian

ENGER Sondre Holst

Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini

LOBATO Juan José

Team Novo Nordisk

KAMSTRA Brian

Team LottoNL-Jumbo

VAN POPPEL Danny

MARTENS Paul

Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale

PHINNEY Taylor

Movistar Team Astana Pro Team

SANCHEZ Luis Leon

LUTSENKO Alexey

MINALI Riccardo

FRAILE Omar

AG2R La Mondiale

NAESEN Oliver

VUILLERMOZ Alexis

Team Katusha – Alpecin

RESTREPO Jhonatan

ZABEL Rick

BMC Racing Team

VAN AVERMAET Greg

DRUCKER Jean-Pierre

Mitchelton-Scott

TRENTIN Matteo

MEZGEC Luka

EWAN Caleb

Team Sky

KWIATKOWSKI Michal

MOSCON Gianni

Dimension Data

BOASSON HAGEN Edvald

CAVENDISH Mark













