Milano-Sanremo 2018: il borsino dei favoriti in percentuale. La griglia di partenza

Domani sarà tempo di Milano-Sanremo. La fine dell’attesa per la prima Classica Monumento della stagione, la prima corsa da vincere senza appello, il primo grande esame della stagione ciclistica con i suoi 300 chilometri abbordabili ma ricchi di insidie, pur sorridendo ai velocisti. Nonostante qualche defezione di troppo negli ultimi gironi, sono in tanti i pretendenti alla vittoria. Andiamo a stilare un’ideale griglia di partenza, dai più ai meno favoriti per la conquista del successo in via Roma.

Peter Sagan 30%

Michal Kwiatkowski 15%

Arnaud Démare 10%

Elia Viviani 8%

Alexander Kristoff 4%

Julian Alphilippe 4%

Philippe Gilbert 3%

André Greipel

Greg Van Avermaet

Magnus Cort Nielsen

Caleb Ewan

Sonny Colbrelli

Matteo Trentin

Edvald Boasson Hagen

Marcel Kittel

Michael Matthews

Danny Van Poppel

Gianni Moscon

Ben Swift

Sacha Modolo

Vincenzo Nibali

Tom Dumoulin

Per tutti i corridori che non hanno indicata una percentuale si intende dell’1% o inferiore, al pari di coloro che non sono segnati. Alcuni sono stati preferiti ad altri per blasone o per maggiori probabilità di essere quantomeno protagonisti, pur con chance infinitesimali di tagliare il traguardo in prima persona.













