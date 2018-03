Milano-Sanremo 2018, le previsioni meteo: Classicissima sotto l’acqua! Forte rischio pioggia, temporale all’arrivo

Si preannuncia una Milano-Sanremo bagnata: questo dicono le previsioni meteo della vigilia. La Classicissima potrebbe disputarsi sotto una fitta pioggia che potrebbe essere la grande protagonista di giornata su tutto il percorso, dal via nel capoluogo meneghino fino all’arrivo nella città dei fiori. Una violenta precipitazione, infatti, dovrebbe abbattersi su tutto il Nord Italia e questo cambierebbe decisamente le dinamiche di gara, rendendo il tutto più imprevedibile e magari offrendo la possibilità di qualche inatteso colpo di mano. Pensiamo alla Cipressa e al Poggio con asfalto bagnato, terreni che diventerebbero impervi per molti ciclisti e qualcuno potrebbe esaltarsi.

Il traguardo di Via Roma sarà quasi certamente bagnato: ombrelli accesi per i tanti appassionati visto che tra le ore 16.00 e le 18.00 è previsto tra l’altro un violento temporale. L’inverno sta finendo ma la Classicissima non saluterà al meglio l’avvicinarsi della primavera: il plotone si prepari a indossare le mantelline, la Milano-Sanremo 2018 si correrà sotto l’acqua con quasi assoluta certezza.













(foto Pier Colombo)