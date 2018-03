Giro delle Fiandre 2018: tutti gli italiani al via e le loro ambizioni. Gianni Moscon e Matteo Trentin le punte, Nibali cerca un’altra impresa

Alla partenza della 102ma edizione del Giro delle Fiandre sono previsti 15 corridori italiani. L’ultimo successo azzurro in questa corsa risale a 11 anni fa, quando nel 2007 si impose Alessandro Ballan. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via e quali sono le loro ambizioni per questo Giro delle Fiandre.

Le maggiori speranze di vittoria saranno riposte su Gianni Moscon. Il corridore del Team Sky sta confermando in questa prima parte di stagione che può lottare con i migliori nelle classiche del pavé e domenica proverà il grande colpo. Nelle ultime gare è sempre mancato però quel guizzo nel finale per avvicinare il podio e non partirà quindi tra i favoriti. La qualità di Moscon è comunque evidente e ci aspettiamo di vederlo protagonista anche in questa Classica Monumento.

L’altra punta italiana sarà Matteo Trentin, che in questa stagione sta dimostrando di meritarsi il ruolo di capitano affidatogli dalla Mitchelton-Scott. Anche per lui è mancato il grande acuto fino ad ora, ma potrebbe rifarsi alla grande proprio al Fiandre. La gamba è sicuramente buona e se riuscirà ad entrare nell’azione giusta avrà modo di giocarsi le sue carte nel finale.

Passiamo quindi alla coppia della Bahrain Merida con Vincenzo Nibali e Sonny Colbrelli. Lo Squalo domenica farà il suo debutto al Fiandre, ma certamente non sarà solo un allenamento. Infatti il fuoriclasse siciliano corre sempre per vincere e ci aspettiamo quindi di vedere una sua azione nel finale. Difficile pensare che possa ripetere l’impresa di Sanremo, ma nel ciclismo tutto è possibile. Per quanto riguarda invece Colbrelli, questa sarà l’occasione per riscattare una stagione fino ad ora non brillantissima e dovrà sperare in una corsa non troppo dura per restare con i migliori.

Gli altri italiani in gara correranno principalmente in supporto ai propri capitani, anche se qualcuno di loro potrebbe avere la libertà di inserirsi in un’azione da lontano, come ad esempio ha fatto Filippo Ganna alla Gand-Wevelgem. Di seguito l’elenco complete di tutti gli italiani al via del Giro delle Fiandre.

Corridore Squadra Bettiol Alberto BMC Racing Team Colbrelli Sonny Bahrain Merida Pro Cycling Team Consonni Simone UAE-Team Emirates Felline Fabio Trek – Segafredo Ganna Filippo UAE-Team Emirates Gatto Oscar Astana Pro Team Guarnieri Jacopo Groupama – FDJ Marcato Marco UAE-Team Emirates Modolo Sacha Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale Moscon Gianni Team Sky Nibali Vincenzo Bahrain Merida Pro Cycling Team Oss Daniel BORA – hansgrohe Pasqualon Andrea Wanty – Groupe Gobert Trentin Matteo Mitchelton-Scott Troia Oliviero UAE-Team Emirates

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo