Giro delle Fiandre, i 10 trionfi dell’Italia. Dal Leone Fiorenzo Magni ad Alessandro Ballan nel 2007

Nelle 101 edizioni disputate del Giro delle Fiandre sono arrivati 10 successi italiani. Il primo risale al 1949 con Fiorenzo Magni, mentre l’ultimo è quello del 2007 firmato da Alessandro Ballan. Andiamo quindi a ripercorrere la storia dei trionfi dell’Italia nel Giro delle Fiandre.

Ci sono voluti ben 36 anni per vedere un corridore italiano salire sul gradino più alto del podio in questa corsa, che fino agli anni ’40 era stata praticamente un monologo belga. Nel 1949 arrivò poi Fiorenzo Magni, che si impose per tre edizioni consecutive, un’impresa storica, che nessuno è riuscito mai più a replicare. Questo straordinario risultato gli valse l’appellativo di Leone delle Fiandre e lo consacrò per sempre nella storia del ciclismo. Dopo 16 anni (1967) ci pensò Dino Zandegu a riportare il successo all’Italia, conquistando così la vittoria più importante della sua carriera.

Passiamo così all’era moderna con il successo di Moreno Argentin nel 1990. Il corridore veneto si trovava nel momento magico della sua carriera e dopo aver dominato nelle Classiche delle Ardenne, riuscì ad imporsi anche sul pavé, battendo in una volata a due il belga Rudy Dhaenens, che si laureerà poi campione del mondo. Quattro anni dopo arrivò un altro sprint vincente per il due volte iridato Gianni Bugno. Il digiuno per l’Italia fu molto breve perché nel ’96 si impose in solitaria Michele Bartoli, davanti al compagno di squadra Fabio Baldato.

Arriviamo quindi nel nuovo millennio con la vittoria nel 2001 di Gianluca Bortolami, che regolò allo sprint un gruppetto ristretto di otto unità, trovando un incredibile successo al fotofinish per questione di millimetri. L’anno seguente il Bel Paese salì di nuovo sul gradino più alto del podio con Andrea Tafi, che conquistò la vittoria in solitaria, sferrando un attacco magistrale a 4 km dal traguardo. Concludiamo infine con l’ultimo successo italiano nel 2007 per merito di Alessandro Ballan. Il corridore della Lampre prese il largo sul Muro di Grammont con un grande scatto, seguito a ruota dal belga Leif Hoste. I due si andarono a giocare così la vittoria in un emozionante sprint, con Ballan che riuscì a trionfare al fotofinish.

Foto: Wikipedia