Parigi-Roubaix 2018: data, programma, orari e tv della classica del pavé

Domenica 8 aprile si correrà la Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione. Si pedalerà nel mito, nella grande Storia: i ciclisti affronteranno una delle corse più antiche al mondo, uno degli appuntamenti simbolo del calendario internazionale, una gara letteralmente infernale e che ha scritto pagine indelebili di grande ciclismo. Semplicemente la Classica del pavè, un inferno naturale che mette a dura prova tutti gli uomini sul percorso, qualcosa di letteralmente impossibile che sfianca anche la resistenza dei più temerari, un esercizio che premia soltanto i migliori e che consacra i vincitori all’immortalità sportiva.

La Parigi-Roubaix si corre sulla distanza di 257 chilometri tra la capitale francese e il celeberrimo Velodromo della cittadina al confine con il Belgio. Da percorrere ben 54,5 chilometri sul pavè. L’Inferno del Nord non cambia nella fisionomia (solo qualche piccola novità nel primo tratto). Prima vera svolta la mitologica Foresta di Aremberg (2,4 chilometri contrassegnati da 5 stelle), poi imperdibile Mons-en-Pevele (3 chilometri a 5 stelle), molto si deciderà sul Carrefour de l’Arebe (2,1 chilometri a 5 stelle).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione di ciclismo. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e Rai Tre oltre che su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player ma anche su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 APRILE:

11.20 Parigi-Roubaix 2018, partenza

16.15-17.15 (circa) Parigi-Roubaix 2018, arrivo













(foto Valerio Origo)