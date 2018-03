Giro dei Paesi Baschi 2018: tutti gli italiani e le loro ambizioni. Vincenzo Nibali punta alla vittoria

Non solo Classiche di Primavera: tornano le mini corse a tappe per quanto riguarda il World Tour, con il Giro dei Paesi Baschi che scatta proprio il giorno dopo la Ronde. Sei frazioni, tanti scalatori di livello al via: presenti anche tanti italiani, andiamo a scoprire le loro ambizioni.

La Bahrain-Merida punta tutto, ovviamente, su Vincenzo Nibali: il vincitore della Milano-Sanremo si giocherà le sue carte anche al Giro delle Fiandre, per poi volare in Spagna ad andare a caccia del successo in chiave vittoria finale. Sulle montagne iberiche lo Squalo dello Stretto può far valere le sue caratteristiche di resistenza, dovrà stare attento però a rivali del livello di Mikel Landa, Richie Porte e Romain Bardet. Ad appoggiare il siciliano ci saranno Giovanni Visconti, apparso in ottima condizione nelle ultime uscite, e Franco Pellizotti.

In casa Astana torna alle corse Moreno Moser, tornato alla vittoria al Laigueglia: può giocarsi un successo parziale. Stesso obiettivo anche per Dario Cataldo, che ci proverà con qualche fuga da lontano. Due azzurri anche nella BMC, a fare da spalla a Richie Porte: Alessandro De Marchi è ormai una certezza, su tutti i campi, da seguire con un occhio di riguardo Damiano Caruso che è reduce dal fenomenale secondo posto alla Tirreno-Adriatico.

Ruolo di gregari per Cesare Benedetti (BORA-hansgrohe), Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo) ed Eros Capecchi (Quick-Step Floors). Saranno al servizio dei capitani anche Manuele Mori e Matteo Bono per la UAE Emirates, dove Diego Ulissi proverà a ritagliarsi uno spazio da protagonista nonostante la presenza del portoghese Rui Costa.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Pier Colombo