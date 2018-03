Giro delle Fiandre 2018: Sonny Colbrelli alla prova della verità. Può davvero pensare di vincere questo genere di corse?

Il Giro delle Fiandre di domenica sarà potenzialmente un momento chiave della carriera di Sonny Colbrelli. Il 27 enne di Desenzano del Garda, dopo tanti piazzamenti di prestigio nelle classiche del pavé, dovrà ora dimostrare se possiede davvero le capacità per lottare per il successo in una Classica Monumento. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive del velocista lombardo per questa corsa.

Colbrelli è migliorato moltissimo negli ultimi anni e nel passaggio dalla Bardiani-CSF alla Bahrain Merida ha compiuto quel salto di qualità che molti si aspettavano da lui. Non a caso lo scorso anno è riuscito a conquistare la prima vittoria in una grande classica, con il successo alla Freccia del Brabante. Proprio in quella corsa il lombardo ha dimostrato di poter tenere al meglio sui percorsi impegnativi.

In questa stagione Colbrelli ha colto dei buoni piazzamenti in Belgio, con l’ottavo posto alla Omloop Het Nieuwsblad e il terzo alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Le ultime corse però non sono andate come avrebbe sperato ed è rimasto quasi subito fuori dai giochi sia all’E3 Harelbeke che alla Gand-Wevelgem. Il Giro delle Fiandre sarà quindi la grande occasione per dimostrare a tutti la propria qualità e cogliere il primo grande risultato stagionale.

Certamente il Fiandre è una corsa molto dura e un velocista come Colbrelli potrebbe patire lo sforzo sui muri più impegnativi, ma se ci fosse controllo tra i favoriti, come abbiamo visto alla Gand, allora il corridore della Bahrain Merida potrebbe sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Per riuscire a lottare per il successo il corridore italiano dovrà infatti cercare di restare agganciato alla ruota dei migliori e poi sfruttare il proprio spunto veloce per beffare i rivali in volata. Uno scenario assolutamente non semplice da realizzare, ma in queste corse tutto può succedere e se Colbrelli sarà nella giornata giusta allora potrebbe anche sognare in grande.

Foto: Pier Colombo