Beach volley, World Tour 2018 Doha. Doppia coppia azzurra ai sedicesimi di finale: Ranghieri/Caminati ok!

Dovranno passare dai sedicesimi di finale Daniele Lupo e Paolo Nicolai che non sono riusciti ad arginare lo strapotere fisico dei giovani norvegesi Mol/Sorum, coppia emergente del beach volley mondiale, che ha battuto gli azzurri 2-0. Nel primo set gli scandinavi sono partiti meglio e Lupo/Nicolai hanno faticato ad entrare in partita arrendendosi con il punteggio di 21-18. Nel secondo parziale buona la partenza degli azzurri che sono scattati avanti 6-2 e 12-9 ma i norvegesi non si sono persi d’animo e hanno rimontato fino a raggiungere la parità a quota 15. Finale bello ed emozionante con le due coppie che si sono date battaglia fino ai vantaggi. Tre i set ball annullati agli azzurri, mentre Mol/Sorum, al terzo tentativo, hanno chiuso con il punteggio di 26-24 e sono loro ad avere la certezza di disputare gli ottavi di finale.

Emozioni forti anche per Marco Caminati ed Alex Ranghieri che vincono 2-1 la sfida con gli svizzeri Gerson/Heidrich e superano il turno, conquistando l’accesso ai sedicesimi. Primo set giocato sul filo dell’equilibrio con gli azzurri che al primo tentativo riescono a chiudere a loro favore (21-19). Nel secondo set si gioca punto a punto fino al 5-5, poi arriva il break di 5-0 per gli elvetici che risulta decisivo per l’assegnazione del set. Gerson/Heidrich volano sul 10-5 e non si fanno più riprendere fino al 21-14 che riapre il match. Nel tie break sono gli azzurri a partire fortissimo (8-3, 10-15) ma qualcosa si inceppa nel gioco degli italiani che si fanno riprendere sul 12-12. Sul cambio palla di Caminati piccolo infortunio di Gerson, gioco fermo per qualche minuto e, al rientro, l’ace di Caminati e la difesa e rigiocata vincente del romagnolo permettono agli azzurri di vincere 15-12 e andare avanti nel torneo.

Più tardi sorteggio molto importante per le coppie italiane visto che già dai sedicesimi si rischiano sfide di altissimo livello con coppie come Herrera/Gavira, Samoilovs/Smedins, Brouwer/Meeuwsen o addirittura Dalhausser/Lucena.

Così le semifinali dei gironi preliminari: Pool A. Dalhausser/Lucena (Usa)-Nassir/Ziad (Qat) 2-0 (21-13, 21-15), Crabb/Gibb (Usa)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 2-0 (24-22, 21-15). Pool B. Kantor/Losiak (Pol)Gerson/Heidrich (Sui) 2-1 (19-21, 21-17, 15-10), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Caminati/Ranghieri (Ita) 2-1 (21-16, 18-21, 16-14). Pool C. O’Gorman/Saxton (Can)-Mol/Sorum (Nor) 0-2 (17-21, 18-21), Lupo/Nicolai (Ita)-Ha/Wu (Chn) 2-0 (21-9, 21-14). Pool D. Krasilnikov/Liamin (Rus)-Bergmann/Harms (Ger) 2-0 (21-13, 21-19), Ontiveros/Virgen (Mex)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 2-0 (21-14, 21-17), Pool E. Samoilovs/Smedins (Lat)-Kujawiak/Rudol (Pol) 2-0 (21-16, 21-16), Bryl/Fijalek (Pol)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 2-0 U(21-13, 22-20). Pool F. Plavins/Tocs (Lat)-Julio Nascimento/Jefferson Santos (Qat) 2-0 (21-16, 21-14), Pedlow/Schachter (Can)-Saymon/Alvaro Filho (Bra) 2-1 (21-12, 18-21, 16-14), Pool G. Gavira/Herrera (Esp)-Aye/Krou (Fra) 0-2 (19-21, 16-21), Brunner/Hyden (Usa)-Bockermann/Fluggen (Ger) 2-0 (21-14, 21-19). Pool H. Tijan/Cherif Younousse (Qat)-Allen/Doherty (Usa) 1-2 (21-18, 17-21, 8-15), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Beeler/Krattiger (Sui) 2-1 (21-19, 23-25, 15-13).

Così le finali per il primo posto dei gironi preliminari (vincente agli ottavi, perdente ai sedicesimi): Dalhausser/Lucena (Usa)-Crabb/Gibb (Usa) 0-2 (18-21, 12-21), Kantor/Losiak (Pol)-Stoyanovskiy/Velichko (Rus) 1-2 (21-12, 19-21, 11-15), Lupo/Nicolai (Ita)-Mol/Sorum (Nor) 0-2 (18-21, 24-26), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Ontiveros/Virgen (Mex) 2-0 (23-21, 21-17), Samoilovs/Smedins (Lat)-Bryl/Fijalek (Pol) 0-2 (23-25, 20-22), Plavins/Tocs (Lat)-Pedlow/Schachter (Can) 2-0 (23-21, 21-17), Aye/Krou (Fra)-Brunner/Hyden (Usa) 0-2 (19-21, 16-21), Allen/Doherty (Usa)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-1 (21-19, 10-21, 16-14)

Così le finali per il terzo posto nei gironi preliminari (vincente ai sedicesimi, perdente 25mo posto): Nassir/Ziad (Qat)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 0-2 (8-21, 9-21), Gerson/Heidrich (Sui)-Caminati/Ranghieri (Ita) 1-2 (19-21, 21-14, 12-15), Ha/Wu (Chn)-O’Gorman/Saxton (Can) 1-2 (21-17, 14-21, 13-15), Bergmann/Harms (Ger)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 0-2 (20-22, 20-22), Kujawiak/Rudol (Pol)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 2-1 (309-28, 18-21, 15-9), Julio Nascimento/Jefferson (Qat)-Saymon/Alvaro Filho (Bra) 1-2 (9-21, 29-27, 10-15), Gavira/Herrera (Esp)-Bockermann/Fluggen (Ger) 2-1 (10-21, 21-15, 15-12), Ahmed Tijan/Cherif (Qat)-Beeler/Krattiger (Sui) 2-1 (21-15, 16-21, 15-10).