Sei Nazioni 2018, parlano gli azzurri. Simone Ferrari: “Riscattare le sconfitte precedenti”

L’Italia del rugby si prepara a volare in Galles, dove domenica 11 alle ore 16 italiane sfiderà i Dragoni nella quarta giornata del Sei Nazioni maschile 2018. Alla vigilia della partenza, hanno parlato al sito federale Simone Ferrari e Marcello Violi.

Simone Ferrari, pilone, Benetton Treviso, ha dichiarato:”Vogliamo riscattare la sconfitta contro la Francia. In ogni partita che abbiamo disputato, nonostante il risultato, ci sono aspetti positivi. Dobbiamo ripartire da quelli e mantenere quanto più alta la concentrazione per essere sempre più precisi, evitando di commettere errori. Nella scorsa partita c’è stato un momento in cui non abbiamo sfruttato il lavoro svolto in attacco. Non è una scusa, abbiamo le nostre responsabilità e sappiamo che bisogna lavorare tanto per competere a questi livelli. Il Galles è una squadra che attacca molto in velocità. Dovremo essere bravi a limitare le loro iniziative e sfruttare le occasioni a nostro favore”.

Marcello Violi, mediano di mischia delle Zebre, fa mea culpa: “Non sono contento della mia prestazione contro la Francia. L’obiettivo di tutti è quello di riscattarci subito, ma personalmente so che posso dare di più rispetto a quanto fatto nella scorsa partita. In alcune fasi ci è mancato quel pizzico di malizia in più che ha compromesso alcune fasi del gioco e, di conseguenza, anche il risultato a Marsiglia. A questi livelli l’attenzione deve essere sempre massima e una piccola sbavatura può essere determinante. La partita contro il Galles sarà sicuramente molto dura. Hanno una rosa con tanti giocatori forti e parlare di infortuni nella loro rosa è assolutamente fuori luogo. Avranno voglia di riscattare la sconfitta contro l’Irlanda davanti ai propri tifosi“.













Foto: Lorenzo Di Cola

roberto.santangelo@oasport.it