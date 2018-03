Calcio, Europa League 2018: match dal grande fascino a San Siro, il Milan sfida l’Arsenal per volare verso i quarti

Aria di Champions in un match tra due corazzate del calcio europeo che fanno fatica a tornare grandi. Milan e Arsenal si sfidano domani, giovedì 8 marzo, alle ore 19.00 a San Siro nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Sarà un confronto tra due compagini che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. Il Milan è in grande ascesa grazie alla cura Gattuso e, dopo uno scialbo avvio di stagione, ora culla persino il sogno di lottare per la zona Champions. L’Arsenal, invece, ha inanellato quattro sconfitte consecutive e i suoi tifosi ora chiedono l’esonero di Wenger, pilastro dei successi del club londinese negli anni d’oro.

Nel turno precedente i rossoneri hanno annichilito il Ludogorets, mentre l’Arsenal ha corso qualche rischio nel match di ritorno contro l’Ostersunds. L’aria di San Siro potrebbe anche ringalluzzire i Gunners, la cui tradizione sul campo del Milan in realtà è tutt’altro che positiva. Nei tre precedenti tra le due squadre, dagli anni ’90 ad oggi, l’Arsenal non ha segnato neppure un gol nella Scala del calcio, ma nel doppio confronto ha sempre dato filo da torcere al Milan. La Supercoppa UEFA nel 1995 vide il Milan trionfare a San Siro con le reti di Boban e Massaro dopo lo 0-0 dell’andata, mentre negli ottavi di Champions League 2007-2008 furono i Gunners a passare il turno grazie alla vittoria per 2-0 nel match di ritorno con gol di Fabregas e Adebayor dopo il pari a reti bianche di San Siro. L’ultimo confronto tra le due squadre risale agli ottavi di Champions 2011-2012, quando il Milan trionfò 4-0 tra le mura amiche con doppietta d Robinho e gol di Boateng e Ibrahimovic, ma a Londra rischiò grosso, perdendo 3-0 con le reti di Koscielny, Rosicky e Van Persie e passando comunque il turno, seppur col brivido. Domani si scriverà un altro capitolo di questa saga che promette ancora spettacolo.

Gattuso si affiderà al 4-3-3 con Bonucci e Romagnoli davanti a Donnarumma e con Calabria e Rodriguez sulle fasce. Biglia sarà il vertice basso in mediana, con Kessié e Bonaventura mezzali, mentre Suso e Calhanoglu saranno gli esterni d’attacco a supporto della punta centrale Cutrone. Wenger, dal canto suo, deve fare i conti con l’infortunio di Lacazette e punterà sul 4-2-3-1 con Ospina tra i pali, Mustafi e Koscielny centrali difensivi, Bellerin e Kolasinac sulle corsie laterali. Ramsey e Xhaka presidieranno il centrocampo, mentre Mkhitaryan, Ozil, Iwobi saranno i trequartisti alle spalle di Welbeck. Un match dal grande fascino internazionale, dunque, attende il Milan, che ha tutta l’intenzione di dar seguito al suo cammino in Europa, onorando tra l’altro il ricordo di Davide Astori, sfortunato campione cresciuto nel vivaio rossonero.













